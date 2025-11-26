https://ria.ru/20251126/lukashenko-2057733509.html
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если у российского лидера Владимира Путина возникнет желание снова приехать в Белоруссию, то Минск к этому...
2025-11-26T15:04:00+03:00
2025-11-26T15:04:00+03:00
2025-11-26T15:04:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
киргизия
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
киргизия
в мире, минск, белоруссия, киргизия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Минск, Белоруссия, Киргизия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Минск всегда готов принять Путина с визитом