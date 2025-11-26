Рейтинг@Mail.ru
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.11.2025
15:04 26.11.2025
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.11.2025
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если у российского лидера Владимира Путина возникнет желание снова приехать в Белоруссию, то Минск к этому... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
минск
белоруссия
киргизия
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
киргизия
в мире, минск, белоруссия, киргизия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Минск, Белоруссия, Киргизия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Минск всегда готов принять Путина с визитом

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если у российского лидера Владимира Путина возникнет желание снова приехать в Белоруссию, то Минск к этому готов.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября.
"Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Мы всегда готовы", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным, комментируя тот факт, что первые контакты Москвы и Киева проходили на белорусской территории.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Алксандр Лукашенко во время встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин вспомнил о первых контактах с Украиной после начала СВО
Вчера, 15:02
 
