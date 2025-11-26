https://ria.ru/20251126/london-2057830674.html
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии - РИА Новости, 26.11.2025
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии
Лондон живет в мире иллюзий, британские политики надеются продолжать вооружать Украину, тем самым оказывая давление на Москву, заявил посол России в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:07:00+03:00
2025-11-26T20:07:00+03:00
2025-11-26T20:13:00+03:00
в мире
украина
лондон
россия
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg
https://ria.ru/20251126/kelin-2057827009.html
украина
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a9a56fee76b4437ffabe95093b290cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, лондон, россия, андрей келин
В мире, Украина, Лондон, Россия, Андрей Келин
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии
Посол Келин: Лондон живет в мире иллюзий и планирует дальше вооружать Киев