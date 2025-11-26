Рейтинг@Mail.ru
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 26.11.2025 (обновлено: 20:13 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/london-2057830674.html
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии - РИА Новости, 26.11.2025
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии
Лондон живет в мире иллюзий, британские политики надеются продолжать вооружать Украину, тем самым оказывая давление на Москву, заявил посол России в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:07:00+03:00
2025-11-26T20:13:00+03:00
в мире
украина
лондон
россия
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg
https://ria.ru/20251126/kelin-2057827009.html
украина
лондон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a9a56fee76b4437ffabe95093b290cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, лондон, россия, андрей келин
В мире, Украина, Лондон, Россия, Андрей Келин
Лондон хочет и дальше вооружать Киев, заявил посол России в Британии

Посол Келин: Лондон живет в мире иллюзий и планирует дальше вооружать Киев

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лондон живет в мире иллюзий, британские политики надеются продолжать вооружать Украину, тем самым оказывая давление на Москву, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Я бы сказал сейчас, что в Лондоне сейчас живут в мире иллюзий политики. Они прекрасно знают, что идет переговорный процесс, знают примерные контуры соглашения... Тем не менее ни шагу навстречу", - заявил он в ходе программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его словам, западные политики придерживаются курса на то, чтобы продолжать прежнюю политику, которая состоит "в простых вещах" - это давить на Россию и вооружать Украину, при этом не понимая, что дело не в отсутствии вооружений на Украине, а в отсутствии необходимого количества пополнения украинских вооруженных сил.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Лондон не интересует мирный план по Украине, заявил посол в Британии
Вчера, 19:46
 
В миреУкраинаЛондонРоссияАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала