На прямую линию смоленского губернатора поступило более 1,5 тысячи вопросов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жители Жители Смоленской области направили более 1,5 тысячи вопросов губернатору Василию Анохину на прямую линию, которая прошла во вторник.

"Почти 2,5 часа открытого диалога с жителями Смоленской области. Традиционный формат прямой линии в очередной раз позволил получить объективную картину актуальных вопросов, волнующих жителей, услышать мнения и предложения смолян, рассказать о текущих решениях, итогах и приоритетах развития региона. За две недели по различным каналам связи поступило более 1,5 тысячи вопросов", – написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в эфире озвучили те вопросы, по которым было наибольшее количество сообщений. Особое внимание уделили обращениям, касающимся поддержки участников СВО и их семей. Их адаптация к мирной жизни – приоритетные направления работы, отметил губернатор.

"Мы реализуем порядка 50 мер поддержки участников СВО и их семей, ведем работу с бойцами, которые возвращаются с фронта, по поручению президента Владимира Владимировича Путина реализуем программу "Герои СВОего времени. Смоленск" для подготовки управленцев из числа участников СВО", – сообщил глава региона.

Среди актуальных вопросов – восстановление и модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие дорожной сети, работа медицинских учреждений, социальная защита и поддержка семей, улучшение городской среды и другие.

Анохин озвучил ряд решений по вопросам, поступивших из муниципальных образований региона. Так, в Дорогобуже в следующем году приступят к ремонту общежития Верхнеднепровского технологического техникума, совместно с ПАО " Дорогобуж " проведут ремонт в средней школе №2. В Рославле откроют новый спортивный объект.

"Ответил на вопрос о завершении строительства моста в Вязьме . Планируем открыть движение в начале декабря. Будем решать вопрос с качеством питьевой водой в Починке . В следующем году планируем бурение трех новых скважин для подачи воды в основную водопроводную сеть города. В 2027 году построим в другой части Починка еще две новых скважины, в 2028 году – две станции водоподготовки и обезжелезивания", – написал Анохин.