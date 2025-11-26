Рейтинг@Mail.ru
На прямую линию смоленского губернатора поступило более 1,5 тысячи вопросов - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:21 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/linija-2057594614.html
На прямую линию смоленского губернатора поступило более 1,5 тысячи вопросов
На прямую линию смоленского губернатора поступило более 1,5 тысячи вопросов - РИА Новости, 26.11.2025
На прямую линию смоленского губернатора поступило более 1,5 тысячи вопросов
Жители Смоленской области направили более 1,5 тысячи вопросов губернатору Василию Анохину на прямую линию, которая прошла во вторник. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:21:00+03:00
2025-11-26T09:21:00+03:00
смоленская область
смоленская область
рославль
вязьма
василий анохин
дорогобуж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057594288_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_3fd1a1a65398b186ccf243b74da0d2a9.jpg
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050475792.html
https://ria.ru/20250515/anokhin-2017084689.html
смоленская область
рославль
вязьма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057594288_89:0:1226:853_1920x0_80_0_0_8c2ccd86b8ee5855eb2a08a1e52c5e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, рославль, вязьма, василий анохин, дорогобуж
Смоленская область, Смоленская область, Рославль, Вязьма, Василий Анохин, Дорогобуж
На прямую линию смоленского губернатора поступило более 1,5 тысячи вопросов

На прямую линию главы Смоленской области Анохина пришло свыше 1,5 тыс вопросов

© Фото : Василий Анохин/TelegramБолее 1,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию Василию Анохину
Более 1,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию Василию Анохину - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Более 1,5 тысячи вопросов поступило на прямую линию Василию Анохину
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жители Смоленской области направили более 1,5 тысячи вопросов губернатору Василию Анохину на прямую линию, которая прошла во вторник.
"Почти 2,5 часа открытого диалога с жителями Смоленской области. Традиционный формат прямой линии в очередной раз позволил получить объективную картину актуальных вопросов, волнующих жителей, услышать мнения и предложения смолян, рассказать о текущих решениях, итогах и приоритетах развития региона. За две недели по различным каналам связи поступило более 1,5 тысячи вопросов", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Участники СВО из Смоленской области начали стажировки в госорганизациях
24 октября, 19:43
Он добавил, что в эфире озвучили те вопросы, по которым было наибольшее количество сообщений. Особое внимание уделили обращениям, касающимся поддержки участников СВО и их семей. Их адаптация к мирной жизни – приоритетные направления работы, отметил губернатор.
"Мы реализуем порядка 50 мер поддержки участников СВО и их семей, ведем работу с бойцами, которые возвращаются с фронта, по поручению президента Владимира Владимировича Путина реализуем программу "Герои СВОего времени. Смоленск" для подготовки управленцев из числа участников СВО", – сообщил глава региона.
Среди актуальных вопросов – восстановление и модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие дорожной сети, работа медицинских учреждений, социальная защита и поддержка семей, улучшение городской среды и другие.
Анохин озвучил ряд решений по вопросам, поступивших из муниципальных образований региона. Так, в Дорогобуже в следующем году приступят к ремонту общежития Верхнеднепровского технологического техникума, совместно с ПАО "Дорогобуж" проведут ремонт в средней школе №2. В Рославле откроют новый спортивный объект.
"Ответил на вопрос о завершении строительства моста в Вязьме. Планируем открыть движение в начале декабря. Будем решать вопрос с качеством питьевой водой в Починке. В следующем году планируем бурение трех новых скважин для подачи воды в основную водопроводную сеть города. В 2027 году построим в другой части Починка еще две новых скважины, в 2028 году – две станции водоподготовки и обезжелезивания", – написал Анохин.
Он также поблагодарил жителей за активное участие и содержательные вопросы.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников
15 мая, 12:54
 
Смоленская областьСмоленская областьРославльВязьмаВасилий АнохинДорогобуж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала