Путин и Жапаров выступили за соблюдение ДНЯО

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры РФ и Киргизии выступают за неукоснительное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства опубликовано на сайте Кремля.
"Выступая за неукоснительное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и за всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, Стороны выражают готовность координировать усилия по обеспечению устойчивости Договора и поддержке эффективного функционирования его обзорных механизмов для обеспечения профессионального и сбалансированного рассмотрения вопросов, относящихся к реализации Договора", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны признают важную роль зон, свободных от ядерного оружия, "как одного из элементов, содействующих укреплению Договора и глобального режима нераспространения, особо отмечая вклад Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 года".
