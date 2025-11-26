Путин и Жапаров выступили за соблюдение ДНЯО

"Выступая за неукоснительное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и за всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, Стороны выражают готовность координировать усилия по обеспечению устойчивости Договора и поддержке эффективного функционирования его обзорных механизмов для обеспечения профессионального и сбалансированного рассмотрения вопросов, относящихся к реализации Договора", - говорится в заявлении.