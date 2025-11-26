Рейтинг@Mail.ru
Путин и Жапаров намерены углубить экономическую интеграцию в ЕАЭС - РИА Новости, 26.11.2025
13:21 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/lidery-2057692058.html
Путин и Жапаров намерены углубить экономическую интеграцию в ЕАЭС
Путин и Жапаров намерены углубить экономическую интеграцию в ЕАЭС - РИА Новости, 26.11.2025
Путин и Жапаров намерены углубить экономическую интеграцию в ЕАЭС
Лидеры РФ и Киргизии подтвердили готовность к углублению экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:21:00+03:00
2025-11-26T13:21:00+03:00
экономика
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
евразийский экономический союз
россия
киргизия
экономика, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз
Путин и Жапаров намерены углубить экономическую интеграцию в ЕАЭС

Путин и Жапаров подтвердили готовность к углублению интеграции в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры РФ и Киргизии подтвердили готовность к углублению экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подчеркивают значительную роль ЕАЭС, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в экономическом развитии двух стран и повышении уровня благосостояния их населения, а также подтверждают обоюдную готовность к дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
Путин отметил повсеместное использование в Киргизии русского языка
