В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со стрельбой в Вашингтоне - РИА Новости, 26.11.2025
23:28 26.11.2025
В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со стрельбой в Вашингтоне
В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со стрельбой в Вашингтоне - РИА Новости, 26.11.2025
В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со стрельбой в Вашингтоне
Белый дом в курсе трагической ситуации со стрельбой в центре Вашингтона и активно следит за ней, заявила РИА Новости пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:28:00+03:00
2025-11-26T23:28:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
каролин левитт
вашингтон (штат)
в мире, вашингтон (штат), каролин левитт
В мире, Вашингтон (штат), Каролин Левитт
В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со стрельбой в Вашингтоне

Левитт: Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в центре Вашингтона

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Белый дом в курсе трагической ситуации со стрельбой в центре Вашингтона и активно следит за ней, заявила РИА Новости пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Белый дом в курсе и активно следит за трагической ситуацией", - сказала Левитт.
Ранее в среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте поучаствовали два нацгвардейца. Об их состоянии пока что ничего неизвестно.
В миреВашингтон (штат)Каролин Левитт
 
 
