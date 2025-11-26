https://ria.ru/20251126/levitt-2057855050.html
В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со стрельбой в Вашингтоне
В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со стрельбой в Вашингтоне - РИА Новости, 26.11.2025
В Белом доме заявили, что следят за ситуацией со стрельбой в Вашингтоне
Белый дом в курсе трагической ситуации со стрельбой в центре Вашингтона и активно следит за ней, заявила РИА Новости пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 26.11.2025
вашингтон (штат)
