15:51 26.11.2025
Коробовский лесопарк начали благоустраивать в Подмосковье
Коробовский лесопарк начали благоустраивать в Подмосковье
Коробовский лесопарк начали благоустраивать в Подмосковье

Люди в парке
Люди в парке. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка начался в подмосковном Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Так, на территории в 796 гектаров уже начаты подготовительные работы. В ближайший год здесь создадут дорожно-тропиночную сеть, которая объединит жилые микрорайоны и предоставит комфортное рекреационное пространство для пешеходов, велосипедистов и лыжников.
На дорогах Подмосковья на 3% сократилось число ДТП с мототранспортом
В лесопарке появятся многофункциональные входные группы с павильонами охраны, зонами проката, велопарковками и зонами отдыха. Проложат веломаршруты и экологические тропы с настилами из лиственницы, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и площадки для выгула собак. Вдоль маршрутов разместят информационные стенды о флоре и фауне, включая редкие виды из Красной книги региона.
Для безопасного перехода через инженерные коммуникации Южно-Лыткаринской автодороги, пересекающей парк, предусмотрен экодук. Тоннель будет проходить под магистралью, и им смогут пользоваться как люди, так и животные, населяющие лес.
Данный проект включен в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды".
Первый этап благоустройства планируют завершить к октябрю 2026 года, а в последующие годы – развивать дополнительные маршруты и инфраструктуру.
Профориентационный проект для школьников стартовал в Подмосковье
