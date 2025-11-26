Коробовский лесопарк начали благоустраивать в Подмосковье

https://ria.ru/20251126/lesopark-2057748814.html
Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка начался в подмосковном Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048354331_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_c769d77ed98c4d7c73777f93c846218f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка начался в подмосковном Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Так, на территории в 796 гектаров уже начаты подготовительные работы. В ближайший год здесь создадут дорожно-тропиночную сеть, которая объединит жилые микрорайоны и предоставит комфортное рекреационное пространство для пешеходов, велосипедистов и лыжников.
В лесопарке появятся многофункциональные входные группы с павильонами охраны, зонами проката, велопарковками и зонами отдыха. Проложат веломаршруты и экологические тропы с настилами из лиственницы, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и площадки для выгула собак. Вдоль маршрутов разместят информационные стенды о флоре и фауне, включая редкие виды из Красной книги региона.
Для безопасного перехода через инженерные коммуникации Южно-Лыткаринской автодороги, пересекающей парк, предусмотрен экодук. Тоннель будет проходить под магистралью, и им смогут пользоваться как люди, так и животные, населяющие лес.
Данный проект включен в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды".
Первый этап благоустройства планируют завершить к октябрю 2026 года, а в последующие годы – развивать дополнительные маршруты и инфраструктуру.