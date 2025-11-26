Коробовский лесопарк начали благоустраивать в Подмосковье

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка начался в подмосковном Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Так, на территории в 796 гектаров уже начаты подготовительные работы. В ближайший год здесь создадут дорожно-тропиночную сеть, которая объединит жилые микрорайоны и предоставит комфортное рекреационное пространство для пешеходов, велосипедистов и лыжников.

В лесопарке появятся многофункциональные входные группы с павильонами охраны, зонами проката, велопарковками и зонами отдыха. Проложат веломаршруты и экологические тропы с настилами из лиственницы, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и площадки для выгула собак. Вдоль маршрутов разместят информационные стенды о флоре и фауне, включая редкие виды из Красной книги региона.

Для безопасного перехода через инженерные коммуникации Южно-Лыткаринской автодороги, пересекающей парк, предусмотрен экодук. Тоннель будет проходить под магистралью, и им смогут пользоваться как люди, так и животные, населяющие лес.

Данный проект включен в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды".