Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/lekarstvo-2057751659.html
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам - РИА Новости, 26.11.2025
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам
Антибиотикорезистентность является глобальной проблемой здравоохранения, скорость ее нарастания выше скорости изобретения новых препаратов, мир через 15 лет... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:01:00+03:00
2025-11-26T16:01:00+03:00
здоровье - общество
россия
александр семенов (батальон "восток")
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg
https://ria.ru/20251124/liksutov-2057084405.html
https://ria.ru/20251118/onischenko-2055615792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_292:0:2976:2013_1920x0_80_0_0_a2c11133662417da37cd64ff9194df5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, александр семенов (батальон "восток"), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Александр Семенов (батальон "Восток"), Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам

Глава НИИ "Виром": резистентность антибиотикам растет быстрее создания лекарств

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Лекарство в капсулах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Антибиотикорезистентность является глобальной проблемой здравоохранения, скорость ее нарастания выше скорости изобретения новых препаратов, мир через 15 лет может оказаться в доантибиотиковой эре, заявил директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.
"Это (антибиотикорезистентность - ред.) глобальная проблема здравоохранения, которую сейчас отмечают все во всем мире. И к 2040 году мы подойдем к той критической точке, когда у нас абсолютное большинство циркулирующих внутрибольничных штаммов будут полирезистентными - нам лечить нечем будет", - сказал он в ходе сессии Конгресса молодых ученых.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ликсутов: московские компании увеличили производство лекарств
24 ноября, 12:07
По его словам, скорость изобретения новых антибиотикоподобных веществ в разы меньше, чем скорость нарастания антибиотикорезистентности.
"Поэтому очень важно использовать иные технологические платформы для того, чтобы создавать новые вакцинные препараты. Иначе у нас просто в практике через 15 лет возникнет вопрос, а чем лечить пациента. Мы вернемся на 150 лет назад, в доантибиотиковую эру", - добавил специалист.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодыхученых.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе
18 ноября, 05:36
 
Здоровье - ОбществоРоссияАлександр Семенов (батальон "Восток")Владимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала