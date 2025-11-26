https://ria.ru/20251126/lekarstvo-2057751659.html
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам - РИА Новости, 26.11.2025
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам
Антибиотикорезистентность является глобальной проблемой здравоохранения, скорость ее нарастания выше скорости изобретения новых препаратов, мир через 15 лет...
В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам
Глава НИИ "Виром": резистентность антибиотикам растет быстрее создания лекарств
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Антибиотикорезистентность является глобальной проблемой здравоохранения, скорость ее нарастания выше скорости изобретения новых препаратов, мир через 15 лет может оказаться в доантибиотиковой эре, заявил директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.
"Это (антибиотикорезистентность - ред.) глобальная проблема здравоохранения, которую сейчас отмечают все во всем мире. И к 2040 году мы подойдем к той критической точке, когда у нас абсолютное большинство циркулирующих внутрибольничных штаммов будут полирезистентными - нам лечить нечем будет", - сказал он в ходе сессии Конгресса молодых ученых.
По его словам, скорость изобретения новых антибиотикоподобных веществ в разы меньше, чем скорость нарастания антибиотикорезистентности.
"Поэтому очень важно использовать иные технологические платформы для того, чтобы создавать новые вакцинные препараты. Иначе у нас просто в практике через 15 лет возникнет вопрос, а чем лечить пациента. Мы вернемся на 150 лет назад, в доантибиотиковую эру", - добавил специалист.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным
. РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодыхученых.