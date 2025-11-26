В Роспотребнадзоре оценили опасность резистентности антибиотикам

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Антибиотикорезистентность является глобальной проблемой здравоохранения, скорость ее нарастания выше скорости изобретения новых препаратов, мир через 15 лет может оказаться в доантибиотиковой эре, заявил директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Это (антибиотикорезистентность - ред.) глобальная проблема здравоохранения, которую сейчас отмечают все во всем мире. И к 2040 году мы подойдем к той критической точке, когда у нас абсолютное большинство циркулирующих внутрибольничных штаммов будут полирезистентными - нам лечить нечем будет", - сказал он в ходе сессии Конгресса молодых ученых.

По его словам, скорость изобретения новых антибиотикоподобных веществ в разы меньше, чем скорость нарастания антибиотикорезистентности.

"Поэтому очень важно использовать иные технологические платформы для того, чтобы создавать новые вакцинные препараты. Иначе у нас просто в практике через 15 лет возникнет вопрос, а чем лечить пациента. Мы вернемся на 150 лет назад, в доантибиотиковую эру", - добавил специалист.