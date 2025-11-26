https://ria.ru/20251126/kursk-2057838927.html
В Курске предупредили о работе ПВО
Системы противовоздушной обороны работают в небе над Курском, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 26.11.2025
В небе над Курском работают системы ПВО