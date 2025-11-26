Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
11:05 26.11.2025
На терминале КТК возобновили отгрузку нефти после атак БПЛА
Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА возобновлена в среду в 00.00 мск, сообщила компания. РИА Новости, 26.11.2025
россия
экономика, россия
Экономика, Россия
На терминале КТК возобновили отгрузку нефти после атак БПЛА

Отгрузку нефти на терминале КТК возобновили после атаки дронов в среду

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА возобновлена в среду в 00.00 мск, сообщила компания.
Ранее во вторник КТК сообщил, что административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском получил повреждения в результате ночной атаки беспилотниками, пострадавших нет, грузовые операции у выносных причалов приостанавливались.
"Отгрузка нефти на морском терминале КТК после атак БПЛА в ночное время 24-25 ноября возобновлена в 00.00 мск 26.11.2025 года", - говорится в сообщении.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Транспортировка казахстанской нефти идет штатно после атаки дрона на КТК
Экономика Россия
 
 
