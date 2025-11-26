https://ria.ru/20251126/ktk-2057621625.html
На терминале КТК возобновили отгрузку нефти после атак БПЛА
На терминале КТК возобновили отгрузку нефти после атак БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
На терминале КТК возобновили отгрузку нефти после атак БПЛА
Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА возобновлена в среду в 00.00 мск, сообщила компания. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА возобновлена в среду в 00.00 мск, сообщила компания.
Ранее во вторник КТК сообщил, что административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском получил повреждения в результате ночной атаки беспилотниками, пострадавших нет, грузовые операции у выносных причалов приостанавливались.
"Отгрузка нефти на морском терминале КТК после атак БПЛА в ночное время 24-25 ноября возобновлена в 00.00 мск 26.11.2025 года", - говорится в сообщении.