На терминале КТК возобновили отгрузку нефти после атак БПЛА

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА возобновлена в среду в 00.00 мск, сообщила компания.

Ранее во вторник КТК сообщил, что административный корпус нефтяного терминала КТК под Новороссийском получил повреждения в результате ночной атаки беспилотниками, пострадавших нет, грузовые операции у выносных причалов приостанавливались.