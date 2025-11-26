Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 26.11.2025 (обновлено: 02:10 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/krym-2057561295.html
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова - РИА Новости, 26.11.2025
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил добавить ущерб от блокады полуострова в обсуждаемый план по урегулированию ситуации на Украине, предложив РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T01:16:00+03:00
2025-11-26T02:10:00+03:00
россия
республика крым
украина
владимир константинов
владимир путин
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941003446_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8529a1327d0358bf0c654e9736728143.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057393475.html
https://ria.ru/20251125/rossija-2057390687.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941003446_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b6be6b6df2574fd26f3b4633c532f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, украина, владимир константинов, владимир путин, дмитрий песков, оон
Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова

Константинов: ущерб от блокады Крыма мог бы стать пунктом плана по Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на местность близ Коктебеля
Вид на местность близ Коктебеля - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил добавить ущерб от блокады полуострова в обсуждаемый план по урегулированию ситуации на Украине, предложив его в качестве 29-го пункта соглашения.
"Мирные переговоры по Украине сейчас находятся в эпицентре общественного внимания и обсуждают все вопросы, в том числе как своровать наши замороженные активы за границей... но никто не обсуждает, как вернуть Крыму нанесенный ущерб до СВО - вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана, и это было бы очень справедливо", — высказал свое мнение Константинов на канале Россия 24.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, зачем вокруг плана США по Украине устраивают шумиху
Вчера, 13:20
По мнению спикера крымского парламента, это послужило бы важным уроком для всех. Константинов также отметил, что иск может иметь будущее, не связанное с текущими переговорами.
Это совершенно другая история – попытка геноцида, уничтожения целого региона со всем народом разными способами", - добавил он.
Арбитражный суд Крыма в понедельник удовлетворил 12 исков от компаний, понесших убытки из-за украинской блокады, обязав выплатить более 5,3 миллиарда рублей. Общая сумма претензий к Киеву превышает 9,7 триллиона рублей или примерно 150 миллиардов долларов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
России официально не передавали план Трампа, заявил Лавров
Вчера, 13:10
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир КонстантиновВладимир ПутинДмитрий ПесковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала