В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил добавить ущерб от блокады полуострова в обсуждаемый план по урегулированию ситуации на Украине, предложив его в качестве 29-го пункта соглашения.

"Мирные переговоры по Украине сейчас находятся в эпицентре общественного внимания и обсуждают все вопросы, в том числе как своровать наши замороженные активы за границей... но никто не обсуждает, как вернуть Крыму нанесенный ущерб до СВО - вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана, и это было бы очень справедливо", — высказал свое мнение Константинов на канале Россия 24

По мнению спикера крымского парламента, это послужило бы важным уроком для всех. Константинов также отметил, что иск может иметь будущее, не связанное с текущими переговорами.

Это совершенно другая история – попытка геноцида, уничтожения целого региона со всем народом разными способами", - добавил он.