https://ria.ru/20251126/krym-2057561295.html
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова - РИА Новости, 26.11.2025
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова
Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил добавить ущерб от блокады полуострова в обсуждаемый план по урегулированию ситуации на Украине, предложив РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T01:16:00+03:00
2025-11-26T01:16:00+03:00
2025-11-26T02:10:00+03:00
россия
республика крым
украина
владимир константинов
владимир путин
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941003446_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8529a1327d0358bf0c654e9736728143.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057393475.html
https://ria.ru/20251125/rossija-2057390687.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941003446_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b6be6b6df2574fd26f3b4633c532f2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, украина, владимир константинов, владимир путин, дмитрий песков, оон
Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН
В Крыму предложили включить в план по Украине ущерб от блокады полуострова
Константинов: ущерб от блокады Крыма мог бы стать пунктом плана по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил добавить ущерб от блокады полуострова в обсуждаемый план по урегулированию ситуации на Украине, предложив его в качестве 29-го пункта соглашения.
"Мирные переговоры по Украине
сейчас находятся в эпицентре общественного внимания и обсуждают все вопросы, в том числе как своровать наши замороженные активы за границей... но никто не обсуждает, как вернуть Крыму
нанесенный ущерб до СВО - вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана, и это было бы очень справедливо", — высказал свое мнение Константинов на канале Россия 24
.
По мнению спикера крымского парламента, это послужило бы важным уроком для всех. Константинов также отметил, что иск может иметь будущее, не связанное с текущими переговорами.
Это совершенно другая история – попытка геноцида, уничтожения целого региона со всем народом разными способами", - добавил он.
Арбитражный суд Крыма в понедельник удовлетворил 12 исков от компаний, понесших убытки из-за украинской блокады, обязав выплатить более 5,3 миллиарда рублей. Общая сумма претензий к Киеву превышает 9,7 триллиона рублей или примерно 150 миллиардов долларов.