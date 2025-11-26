Рейтинг@Mail.ru
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин
13:05 26.11.2025 (обновлено: 13:08 26.11.2025)
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин - РИА Новости, 26.11.2025
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVII Всероссийского форума службы крови подчеркнул, что благодаря... РИА Новости, 26.11.2025
россия, москва, владимир путин, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин

Путин: РФ полностью обеспечена необходимым запасом крови и ее компонентов

© iStock.com / Sergey PakulinДонор сдает кровь
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© iStock.com / Sergey Pakulin
Донор сдает кровь. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVII Всероссийского форума службы крови подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду сотрудников службы в РФ полностью обеспечен необходимый запас крови и её компонентов, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Считаю важным, что Федеральное медико-биологическое агентство традиционно собирает в Москве представителей органов власти, некоммерческих организаций, волонтёрского и донорского движения, средств массовой информации из всех регионов России", - говорится в послании.
В Москве провели операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора
29 сентября, 01:39
В Москве провели операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора
29 сентября, 01:39
Путин отметил, что солидный состав участников и насыщенная деловая повестка позволяют в ходе дискуссий, тренингов и мастер-классов обсудить значимые проблемы, связанные с продвижением добровольного донорства, с внедрением в деятельность службы крови современных технологий, а также с совершенствованием профильного законодательства.
"Подчеркну, сегодня благодаря самоотверженному труду сотрудников службы крови ‒ учёных, врачей, медсестёр, специалистов, заботе и милосердию волонтёров и доноров, многих неравнодушных людей ‒ наша страна полностью обеспечена необходимым запасом крови и её компонентов. И конечно, особо отмечу квалифицированную медицинскую помощь и действенную поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции", - добавил президент.
Российский лидер пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и всего наилучшего.
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
14 ноября, 07:00
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
14 ноября, 07:00
 
РоссияМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
