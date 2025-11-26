https://ria.ru/20251126/krov-2057686992.html
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин - РИА Новости, 26.11.2025
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVII Всероссийского форума службы крови подчеркнул, что благодаря... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26
2025-11-26T13:05:00+03:00
2025-11-26T13:08:00+03:00
россия
москва
владимир путин
общество
Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин
Путин: РФ полностью обеспечена необходимым запасом крови и ее компонентов
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVII Всероссийского форума службы крови подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду сотрудников службы в РФ полностью обеспечен необходимый запас крови и её компонентов, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Считаю важным, что Федеральное медико-биологическое агентство традиционно собирает в Москве
представителей органов власти, некоммерческих организаций, волонтёрского и донорского движения, средств массовой информации из всех регионов России", - говорится в послании.
Путин
отметил, что солидный состав участников и насыщенная деловая повестка позволяют в ходе дискуссий, тренингов и мастер-классов обсудить значимые проблемы, связанные с продвижением добровольного донорства, с внедрением в деятельность службы крови современных технологий, а также с совершенствованием профильного законодательства.
"Подчеркну, сегодня благодаря самоотверженному труду сотрудников службы крови ‒ учёных, врачей, медсестёр, специалистов, заботе и милосердию волонтёров и доноров, многих неравнодушных людей ‒ наша страна полностью обеспечена необходимым запасом крови и её компонентов. И конечно, особо отмечу квалифицированную медицинскую помощь и действенную поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции", - добавил президент.
Российский лидер пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и всего наилучшего.