Россия полностью обеспечена необходимым запасом крови, заявил Путин

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVII Всероссийского форума службы крови подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду сотрудников службы в РФ полностью обеспечен необходимый запас крови и её компонентов, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Подчеркну, сегодня благодаря самоотверженному труду сотрудников службы крови ‒ учёных, врачей, медсестёр, специалистов, заботе и милосердию волонтёров и доноров, многих неравнодушных людей ‒ наша страна полностью обеспечена необходимым запасом крови и её компонентов. И конечно, особо отмечу квалифицированную медицинскую помощь и действенную поддержку, которую вы оказываете участникам и ветеранам специальной военной операции", - добавил президент.