Энергетический кризис повлиял на итоги переговоров США и Киева, пишет AP
13:25 26.11.2025 (обновлено: 17:45 26.11.2025)
Энергетический кризис повлиял на итоги переговоров США и Киева, пишет AP
Энергетический кризис повлиял на итоги переговоров США и Киева, пишет AP - РИА Новости, 26.11.2025
Энергетический кризис повлиял на итоги переговоров США и Киева, пишет AP
Украинский энергетический кризис повлиял на итоги переговоров Вашингтона и Киева об урегулировании на прошедшей неделе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 26.11.2025
Энергетический кризис повлиял на итоги переговоров США и Киева, пишет AP

AP: энергетический кризис повлиял на итоги переговоров США и Украины

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинский энергетический кризис повлиял на итоги переговоров Вашингтона и Киева об урегулировании на прошедшей неделе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что многие пункты мирного соглашения по Украине уже согласованы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
Вчера, 03:43
"Украинский энергетический кризис сыграл свою роль в переговорах о заключении мирной сделки на прошлой неделе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По словам собеседника агентства, проблема кризиса в энергетике на фоне предстоящей зимы является неотложной.
В начале ноября американский журнал Foreign Affairs писал о том, что поврежденная энергосистема Украины, вероятно, не сможет обеспечить достаточное количество электроэнергии для всей страны в зимний период.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Госдуме рассказали, почему Зеленский добивается встречи с Трампом
Вчера, 12:19
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
NYP: слова Трампа о возможной встрече Путина и Зеленского поразили Ермака
Вчера, 08:53
 
