Рейтинг@Mail.ru
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/kreml-2057804786.html
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности - РИА Новости, 26.11.2025
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности
Кремль проинформирует о возможных контактах с премьером Венгрии Виктором Орбаном по мере их готовности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:12:00+03:00
2025-11-26T18:12:00+03:00
венгрия
россия
дмитрий песков
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311674_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_5fd10d608acf07481f0411c0062bafcc.jpg
https://ria.ru/20251126/peskov-2057803081.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311674_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_a4361d4a3df1173fa2cc36667a864c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, дмитрий песков, виктор орбан
Венгрия, Россия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности

Песков: Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере готовности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Устьинского моста в Москве
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кремль проинформирует о возможных контактах с премьером Венгрии Виктором Орбаном по мере их готовности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По мере готовности этих контактов мы также будем вас информировать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Ушакова и Уиткоффа
Вчера, 18:09
 
ВенгрияРоссияДмитрий ПесковВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала