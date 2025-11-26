https://ria.ru/20251126/kreml-2057804786.html
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности - РИА Новости, 26.11.2025
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности
Кремль проинформирует о возможных контактах с премьером Венгрии Виктором Орбаном по мере их готовности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:12:00+03:00
2025-11-26T18:12:00+03:00
2025-11-26T18:12:00+03:00
венгрия
россия
дмитрий песков
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311674_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_5fd10d608acf07481f0411c0062bafcc.jpg
https://ria.ru/20251126/peskov-2057803081.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311674_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_a4361d4a3df1173fa2cc36667a864c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, дмитрий песков, виктор орбан
Венгрия, Россия, Дмитрий Песков, Виктор Орбан
Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере их готовности
Песков: Кремль проинформирует о возможных контактах с Орбаном по мере готовности