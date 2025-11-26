https://ria.ru/20251126/kreditka-2057442282.html
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
Выбирая между рассрочкой и кредиткой, следует сравнить конкретные условия и примерить их к своей ситуации и возможностям, иначе есть риск потерять деньги,... РИА Новости, 26.11.2025
экономика
кредит
рассрочка
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
Выбирая между рассрочкой и кредиткой, следует сравнить конкретные условия и примерить их к своей ситуации и возможностям, иначе есть риск потерять деньги, рассказал агентству "Прайм"
председатель комиссии по финансовым рынкам МГО "Опоры России" Егор Диашов.
Он напомнил, что с кредитной картой можно платить за любые товары, а ежемесячные платежи зависят от ваших возможностей и желания. Главное – погасить весь долг в течение льготного периода. Рассрочку магазин дает под конкретную покупку, обычно через банк-партнер.
Она часто подразумевает наценку на товар или необходимость оформить допуслуги. Это не полностью бесплатный для клиента продукт.
"Если вы уверены, что полностью погасите долг за время льготного периода кредитки, то она выгоднее. Но если просрочите выплату – неустойка будет выше комиссии за рассрочку", - советует Диашов.
Поэтому тем, кто уверен в своей способности погасить долг до конца льготного периода, лучше выбрать кредитку. Если нужны гибкие условия и возможность растянуть платежи, больше подойдет рассрочка, заключил он.