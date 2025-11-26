Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/kreditka-2057442282.html
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки - РИА Новости, 26.11.2025
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
Выбирая между рассрочкой и кредиткой, следует сравнить конкретные условия и примерить их к своей ситуации и возможностям, иначе есть риск потерять деньги,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T03:18:00+03:00
2025-11-26T03:18:00+03:00
экономика
кредит
рассрочка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_200521c709e57c142eed059fdb893b02.jpg
https://ria.ru/20251118/kredit-2055597789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_196:37:2878:2048_1920x0_80_0_0_5c9563f07294038ea5588bf42181ea19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, кредит, рассрочка
Экономика, Кредит, рассрочка
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки

Диашов: при выборе между кредитом и рассрочкой надо сравнить условия

© iStock.com / filadendronДевушка с банковской картой и ноутбуком
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© iStock.com / filadendron
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Выбирая между рассрочкой и кредиткой, следует сравнить конкретные условия и примерить их к своей ситуации и возможностям, иначе есть риск потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель комиссии по финансовым рынкам МГО "Опоры России" Егор Диашов.
Он напомнил, что с кредитной картой можно платить за любые товары, а ежемесячные платежи зависят от ваших возможностей и желания. Главное – погасить весь долг в течение льготного периода. Рассрочку магазин дает под конкретную покупку, обычно через банк-партнер.
Она часто подразумевает наценку на товар или необходимость оформить допуслуги. Это не полностью бесплатный для клиента продукт.
"Если вы уверены, что полностью погасите долг за время льготного периода кредитки, то она выгоднее. Но если просрочите выплату – неустойка будет выше комиссии за рассрочку", - советует Диашов.
Поэтому тем, кто уверен в своей способности погасить долг до конца льготного периода, лучше выбрать кредитку. Если нужны гибкие условия и возможность растянуть платежи, больше подойдет рассрочка, заключил он.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
18 ноября, 02:17
 
ЭкономикаКредитрассрочка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала