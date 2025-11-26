Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Выбирая между рассрочкой и кредиткой, следует сравнить конкретные условия и примерить их к своей ситуации и возможностям, иначе есть риск потерять деньги, рассказал Выбирая между рассрочкой и кредиткой, следует сравнить конкретные условия и примерить их к своей ситуации и возможностям, иначе есть риск потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель комиссии по финансовым рынкам МГО "Опоры России" Егор Диашов.

Он напомнил, что с кредитной картой можно платить за любые товары, а ежемесячные платежи зависят от ваших возможностей и желания. Главное – погасить весь долг в течение льготного периода. Рассрочку магазин дает под конкретную покупку, обычно через банк-партнер.

Она часто подразумевает наценку на товар или необходимость оформить допуслуги. Это не полностью бесплатный для клиента продукт.

"Если вы уверены, что полностью погасите долг за время льготного периода кредитки, то она выгоднее. Но если просрочите выплату – неустойка будет выше комиссии за рассрочку", - советует Диашов.