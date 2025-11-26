Российские военные отразили восемь атак ВСУ в районе Красноармейска

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские бойцы группировки "Центр" отразили восемь атак из Гришино, целью которых было деблокирование окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, сообщило Минобороны.
"Отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики и в направлении населенного пункта Котлино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожены до 35 военнослужащих и боевая бронированная машина MaxxPro производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Глава ДНР Денис Пушилин 24 ноября сообщил, что большая часть Красноармейска находится под контролем российских войск. При этом сейчас выстраивается атака еще с одного направления, чтобы быстрее освободить Красноармейско-Димитровскую агломерацию, добавил он.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в Донецкой Народной Республике.