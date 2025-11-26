Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили восемь атак ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 26.11.2025 (обновлено: 13:07 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/krasnoarmejsk-2057678163.html
Российские военные отразили восемь атак ВСУ в районе Красноармейска
Российские военные отразили восемь атак ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 26.11.2025
Российские военные отразили восемь атак ВСУ в районе Красноармейска
Российские бойцы группировки "Центр" отразили восемь атак из Гришино, целью которых было деблокирование окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, сообщило... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:51:00+03:00
2025-11-26T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057160530.html
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили восемь атак ВСУ в районе Красноармейска

ВС России отразили восемь атак ВСУ в районе Красноармейска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские бойцы группировки "Центр" отразили восемь атак из Гришино, целью которых было деблокирование окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, сообщило Минобороны.
"Отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики и в направлении населенного пункта Котлино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожены до 35 военнослужащих и боевая бронированная машина MaxxPro производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Глава ДНР Денис Пушилин 24 ноября сообщил, что большая часть Красноармейска находится под контролем российских войск. При этом сейчас выстраивается атака еще с одного направления, чтобы быстрее освободить Красноармейско-Димитровскую агломерацию, добавил он.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в Донецкой Народной Республике.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала