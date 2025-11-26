Рейтинг@Mail.ru
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:19 26.11.2025 (обновлено: 17:01 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/kosmonavty-2057759008.html
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС - РИА Новости, 26.11.2025
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, которые вышли на видеосвязь с Международной космической станции (МКС) с участниками V Конгресса... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:19:00+03:00
2025-11-26T17:01:00+03:00
наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
https://ria.ru/20251126/kosmonavt-2057754132.html
https://ria.ru/20251126/mikaev-2057753043.html
https://ria.ru/20251126/kikina-2057742074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС

Космонавты рассказали молодым ученым о самом нежелательном звуке на МКС

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 26 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, которые вышли на видеосвязь с Международной космической станции (МКС) с участниками V Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус", рассказали о звуках, которые меньше всего хотели бы услышать на МКС, передает корреспондент РИА Новости.
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время пресс-конференции на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о самой необычной традиции космонавтов
Вчера, 16:06
"Звуки станции <…> Можно провести аналогию с авиационной составляющей работы приборов. Отличие, конечно, в обилии вентиляторов, обеспечивающих воздухообмен станции. Но звук, который меньше всего хочется услышать, — это шипение уходящего воздуха. Надеюсь, что ни нам, ни товарищам не придется это услышать", — сказал Герой России, летчик-космонавт Рыжиков, отвечая на вопрос о самом неожиданном звуке на МКС.
Во время интерактивной встречи космонавты ответили на самые разные вопросы, в том числе рассказали об особенностях рациона питания во время космической экспедиции, образовании и навыках, которые необходимы космонавтам, а также продемонстрировали, как происходит слияние капель воды в невесомости.
Космонавт Роскосмоса Сергей Микаев во время пресс-конференции на космодроме Байконур в Казахстане - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Космонавт Микаев рассказал, что нужно для того, чтобы стать космонавтом
Вчера, 16:03
"Мы чувствуем интерес не только к космонавтике, но в целом к исследованиям и, конечно, к саморазвитию — не только на благо себя, но и на развитие нашей Отчизны и всего человечества", — сказали космонавты после завершения встречи.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории "Сириус" с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.
В 2025 году он соберет свыше семи тысяч участников более чем из 80 стран. В программе — свыше 230 деловых, культурных и спортивных событий.
РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством V Конгресса молодых ученых.
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Космонавт Кикина рассказала, какой сон приснился ей на МКС
Вчера, 15:29
 
НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала