Космонавты рассказали о самом нежелательном звуке на МКС

СИРИУС, 26 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, которые вышли на видеосвязь с Международной космической станции (МКС) с участниками V Конгресса молодых ученых на федеральной территории "Сириус", рассказали о звуках, которые меньше всего хотели бы услышать на МКС, передает корреспондент РИА Новости.

"Звуки станции <…> Можно провести аналогию с авиационной составляющей работы приборов. Отличие, конечно, в обилии вентиляторов, обеспечивающих воздухообмен станции. Но звук, который меньше всего хочется услышать, — это шипение уходящего воздуха. Надеюсь, что ни нам, ни товарищам не придется это услышать", — сказал Герой России , летчик-космонавт Рыжиков, отвечая на вопрос о самом неожиданном звуке на МКС.

Во время интерактивной встречи космонавты ответили на самые разные вопросы, в том числе рассказали об особенностях рациона питания во время космической экспедиции, образовании и навыках, которые необходимы космонавтам, а также продемонстрировали, как происходит слияние капель воды в невесомости.

"Мы чувствуем интерес не только к космонавтике, но в целом к исследованиям и, конечно, к саморазвитию — не только на благо себя, но и на развитие нашей Отчизны и всего человечества", — сказали космонавты после завершения встречи.

Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории "Сириус" с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным . Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.

В 2025 году он соберет свыше семи тысяч участников более чем из 80 стран. В программе — свыше 230 деловых, культурных и спортивных событий.