Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о самой необычной традиции космонавтов
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о самой необычной традиции космонавтов, такой он считает "предстартовое ускорение", которое сообщает экипажу РИА Новости, 26.11.2025
Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о самой необычной традиции космонавтов
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о самой необычной традиции космонавтов, такой он считает "предстартовое ускорение", которое сообщает экипажу глава "Роскосмоса", пнув командира перед посадкой в корабль.
"Самая необычная, на мой взгляд, наверное, это "предстартовое ускорение". Самое первое "ускорение" мы получаем не от ракеты-носителя, а от главы агентства, когда командир экипажа, поднимаясь на ракету, отрываясь физически от Земли
, получает пинок", - сказал Кудь-Сверчков
на предполётной конференции.
Такое первое "ускорение", по его словам, символизирует то, что космонавты и астронавты должны успешно завершить миссию, не возвращаясь на Землю раньше времени.
"Пинок" является уже очень давней традицией, рассказал Кудь-Сверчков. Он отметил, что традиций в космонавтике много и они сопровождают космонавтов начиная от поступления в отряд до момента старта.
"Я считаю, что традиции делают нас сильнее, они есть и у нас, и на мысе Канаверал
(откуда летают американские пилотируемые корабли), пока мы соблюдаем традиции, все идёт хорошо", - добавил он.
Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров
и Анна Кикина
, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.