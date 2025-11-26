Рейтинг@Mail.ru
Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло почти втрое
Наука
 
15:43 26.11.2025 (обновлено: 16:09 26.11.2025)
Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло почти втрое
Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло почти втрое - РИА Новости, 26.11.2025
Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло почти втрое
Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых (КМУ) за время его проведения выросло почти втрое, до 9 тысяч человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.11.2025
Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего"
Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего"
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых (КМУ) за время его проведения выросло почти втрое, до 9 тысяч человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Количество участников увеличилось почти в три раза, до 9 тысяч человек", - сказал Чернышенко на пленарной сессии V Конгресса молодых ученых.
КМУ проводится с 2021 года на федеральной территории "Сириус". По данным, которые привел Чернышенко, на нынешний конгресс приехали свыше 9 тысяч человек, в то время как в первом конгрессе участвовали свыше 3,1 тысяч человек. Конгресс молодых ученых - второй по численности участников, после Петербургского международного экономического форума, ежегодный симпозиум, проводимый в России, отметил вице-премьер.
Согласно данным, которые привел вице-премьер, в нынешнем конгрессе участвуют представители более чем 100 стран, в то время как на первый конгресс приезжали специалисты из 23 стран.
Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Заголовок открываемого материала