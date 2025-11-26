Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых выросло почти втрое

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Число участников ежегодного Конгресса молодых ученых (КМУ) за время его проведения выросло почти втрое, до 9 тысяч человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

« "Количество участников увеличилось почти в три раза, до 9 тысяч человек", - сказал Чернышенко на пленарной сессии V Конгресса молодых ученых.

КМУ проводится с 2021 года на федеральной территории "Сириус". По данным, которые привел Чернышенко, на нынешний конгресс приехали свыше 9 тысяч человек, в то время как в первом конгрессе участвовали свыше 3,1 тысяч человек. Конгресс молодых ученых - второй по численности участников, после Петербургского международного экономического форума, ежегодный симпозиум, проводимый в России, отметил вице-премьер.

Согласно данным, которые привел вице-премьер, в нынешнем конгрессе участвуют представители более чем 100 стран, в то время как на первый конгресс приезжали специалисты из 23 стран.