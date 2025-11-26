На Колыме трех чиновников обвинили в организации незаконной миграции

МАГАДАН, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого зампреда правительства региона, трех высокопоставленных сотрудников областного минобразования и четырех должностных лиц коммерческих организаций, их обвиняют в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий, сообщает в среду надзорное ведомство Колымы.
"По версии следствия, с августа 2023-го по апрель 2024 года обвиняемые организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации под видом обучающихся Строительно-технического колледжа в Магадане. Противоправная деятельность пресечена правоохранительными органами", - сообщает ведомство.
Уточняется, что в зависимости от роли и участия фигурантов обвиняют в организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания в РФ, а также в превышении должностных полномочий.
Рассмотрение уголовного дела состоится в Магаданском городском суде.
