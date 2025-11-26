На Колыме трех чиновников обвинили в организации незаконной миграции

МАГАДАН, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого зампреда правительства региона, трех высокопоставленных сотрудников областного минобразования и четырех должностных лиц коммерческих организаций, их обвиняют в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий, сообщает в среду надзорное ведомство Колымы.