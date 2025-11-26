Колумбия не нашла доказательств участия Мадуро в наркотрафике

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что проводимые его страной расследования не привели к выявлению какой бы то ни было связи между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и колумбийским наркобизнесом.