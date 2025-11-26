Рейтинг@Mail.ru
Колумбия не нашла доказательств участия Мадуро в наркотрафике - РИА Новости, 26.11.2025
15:34 26.11.2025 (обновлено: 15:53 26.11.2025)
Колумбия не нашла доказательств участия Мадуро в наркотрафике
Колумбия не нашла доказательств участия Мадуро в наркотрафике - РИА Новости, 26.11.2025
Колумбия не нашла доказательств участия Мадуро в наркотрафике
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что проводимые его страной расследования не привели к выявлению какой бы то ни было связи между президентом Венесуэлы... РИА Новости, 26.11.2025
в мире, венесуэла, сша, колумбия, николас мадуро, густаво петро
В мире, Венесуэла, США, Колумбия, Николас Мадуро, Густаво Петро
Колумбия не нашла доказательств участия Мадуро в наркотрафике

Президент Петро: Колумбия не выявила доказательств участия Мадуро в наркотрафике

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что проводимые его страной расследования не привели к выявлению какой бы то ни было связи между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и колумбийским наркобизнесом.
"Ни одно колумбийское расследование… не доказало наличие связи между колумбийским наркотрафиком и Мадуро", - заявил он в интервью телеканалу CNN.
В этой связи CNN привел данные Управления ООН по наркотикам и преступности, согласно которым Венесуэла не входит в число стран, где производится кокаин, а также упомянул, что по данным Управления по борьбе с наркотиками США 84% поступающего в эту страну кокаина имеет колумбийское происхождение.
Минфин США объявил в понедельник венесуэльский "Картель солнц" (Cartel de los Soles) международной террористической организацией, следует из уточненного списка управления по контролю за иностранными активами.
Правительство Венесуэлы категорически отвергло решение США объявить "Картель солнц" террористической организацией, заявив, что такой структуры не существует, а обвинения используются как предлог для вмешательства Вашингтона во внутренние дела республики.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
В миреВенесуэлаСШАКолумбияНиколас МадуроГуставо Петро
 
 
