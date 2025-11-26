Колумбия не нашла доказательств участия Мадуро в наркотрафике

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что проводимые его страной расследования не привели к выявлению какой бы то ни было связи между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и колумбийским наркобизнесом.
Минфин США объявил в понедельник венесуэльский "Картель солнц" (Cartel de los Soles) международной террористической организацией, следует из уточненного списка управления по контролю за иностранными активами.
Правительство Венесуэлы категорически отвергло решение США объявить "Картель солнц" террористической организацией, заявив, что такой структуры не существует, а обвинения используются как предлог для вмешательства Вашингтона во внутренние дела республики.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.