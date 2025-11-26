СМИ: китаец разводится с женой, которая потратила $90 тысяч на донаты

ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Житель Китая решил развестись с женой, после того как выяснил, что женщина потратила более 90 тысяч долларов из семейного бюджета на пожертвования стримеру-мужчине, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Как отмечается в публикации, мужчина по фамилии Лю в центральной китайской провинции Хэнань жил скромно, переводя все заработанные деньги жене-домохозяйке, чтобы дать ей "чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне". Однажды он обнаружил, что на банковском счете его супруги, куда он отправлял деньги, почти не осталось средств.

Всего Лю за последние несколько лет перевел жене в общей сложности 1,16 миллиона юаней (около 163 тысяч долларов). После раскрытия отсутствия денег на счету жена Лю призналась, что растратила все накопления.

"670 тысяч юаней (около 94 тысячи долларов - ред.) были переведены стримеру-мужчине, женщина не смогла объяснить, куда делись остальные деньги", - пишет газета.

Как отмечает издание, женщина заявила, что у неё "возникла одержимость" идеей переводить донаты стримеру-мужчине. Записи онлайн-чата показали, что женщина однажды попросила стримера называть её "малышкой".

По словам Лю, теперь у семьи нет сбережений, а долг составляет 80 тысяч юаней (около 11,3 тысяч долларов), которые его жена взяла в кредит. Мужчина заявил, что планирует вернуть половину их общего имущества, прежде чем подавать на развод. Платформа прямых трансляций сообщила, что расследует соответствующее дело, отметила газета.

Ранее в октябре управление по вопросам киберпространства Китая сообщило, что запустило двухмесячную общенациональную кампанию для устранения хаоса и усиления контроля в сфере донатов за стримы. По данным регулятора, кампания сосредоточится на частных стримах и групповых развлекательных трансляциях, в ходе которых зрители чаще всего переводят деньги, и порой речь может идти о довольно значительных суммах.