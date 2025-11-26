Рейтинг@Mail.ru
СМИ: китаец разводится с женой, которая потратила $90 тысяч на донаты
07:12 26.11.2025
СМИ: китаец разводится с женой, которая потратила $90 тысяч на донаты
СМИ: китаец разводится с женой, которая потратила $90 тысяч на донаты
Житель Китая решил развестись с женой, после того как выяснил, что женщина потратила более 90 тысяч долларов из семейного бюджета на пожертвования... РИА Новости, 26.11.2025
китай
хэнань
китай
хэнань
2025
Новости
1920
1920
true
китай, хэнань
Китай, Хэнань
СМИ: китаец разводится с женой, которая потратила $90 тысяч на донаты

SCMP: китаец разводится с женой, которая потратила $90 тысяч на донаты стримеру

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Житель Китая решил развестись с женой, после того как выяснил, что женщина потратила более 90 тысяч долларов из семейного бюджета на пожертвования стримеру-мужчине, пишет издание South China Morning Post (SCMP).
Как отмечается в публикации, мужчина по фамилии Лю в центральной китайской провинции Хэнань жил скромно, переводя все заработанные деньги жене-домохозяйке, чтобы дать ей "чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне". Однажды он обнаружил, что на банковском счете его супруги, куда он отправлял деньги, почти не осталось средств.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Экс-замглаву крупной оружейной компаний КНР обвинили в коррупции
05:49
Всего Лю за последние несколько лет перевел жене в общей сложности 1,16 миллиона юаней (около 163 тысяч долларов). После раскрытия отсутствия денег на счету жена Лю призналась, что растратила все накопления.
"670 тысяч юаней (около 94 тысячи долларов - ред.) были переведены стримеру-мужчине, женщина не смогла объяснить, куда делись остальные деньги", - пишет газета.
Как отмечает издание, женщина заявила, что у неё "возникла одержимость" идеей переводить донаты стримеру-мужчине. Записи онлайн-чата показали, что женщина однажды попросила стримера называть её "малышкой".
По словам Лю, теперь у семьи нет сбережений, а долг составляет 80 тысяч юаней (около 11,3 тысяч долларов), которые его жена взяла в кредит. Мужчина заявил, что планирует вернуть половину их общего имущества, прежде чем подавать на развод. Платформа прямых трансляций сообщила, что расследует соответствующее дело, отметила газета.
Ранее в октябре управление по вопросам киберпространства Китая сообщило, что запустило двухмесячную общенациональную кампанию для устранения хаоса и усиления контроля в сфере донатов за стримы. По данным регулятора, кампания сосредоточится на частных стримах и групповых развлекательных трансляциях, в ходе которых зрители чаще всего переводят деньги, и порой речь может идти о довольно значительных суммах.
По данным iResearch, которые приводила ранее газета South China Morning Post, объем рынка пожертвований во время прямых трансляций в Китае только за 2019 год достиг 140 миллиардов юаней (19 миллиардов долларов).
Ши Юнсинь - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
16 ноября, 08:29
 
КитайХэнань
 
 
