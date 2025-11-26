Россия и Киргизия оценили продвижение русского как межнационального языка

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия рассматривают в качестве первостепенной задачи продвижение русского языка как средства межнационального общения.

"Российская Федерация и Киргизская Республика рассматривают в качестве первостепенной задачи продвижение и поддержку русского языка в качестве средства межнационального общения и доступа к мировым культурным сокровищам, ключа к широкому международному сотрудничеству в различных сферах", - говорится в заявлении.