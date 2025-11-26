https://ria.ru/20251126/kirgiziya-2057612687.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Киргизии
Путин рассказал о развитии отношений России и Киргизии - РИА Новости, 26.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Киргизии
Отношения России и Киргизии развиваются успешно, в духе договора о дружбе и сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.11.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Киргизии
Путин: отношения России и Киргизии развиваются в духе договора о сотрудничестве