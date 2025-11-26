Космонавт Кикина рассказала, какой сон приснился ей на МКС

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. Космонавт Анна Кикина рассказала, как однажды на МКС ей приснился сон, что на станцию прилетел её друг и она не могла понять, каким образом он так быстро прошёл путь от поступления в отряд до первого полета, который обычно занимает около десяти лет.

"Один раз был в полете сон, я тогда очень удивилась, когда на станцию прибыл мой друг, и я просто обомлела. Я была рада его увидеть, но во мне все кипело. А что он сделал для того, чтобы здесь оказаться? Мы десять лет трудились, чтобы прилететь", - сказала Кикина на предполётной конференции.

Космонавтка призналась, что сны видит часто, но редко их запоминает. Однажды на Земле ей приснилось, как она прилетела на станцию и там было "очень комфортно" - все было понятно и известно.

Командир корабля Сергей Кудь-Сверчков отметил, что перед полетом спит крепко и не видит снов. На станции же его сны мало чем отличаются от обычных земных, в частности, он видел, как работает на МКС и выходит в открытый космос.

Космонавт из дублирующего экипажа Пётр Дубров обратил внимание, что самое интересное на МКС - не сами сны, а то, как высокоэнергетические космические частицы, прошивающие пространство станции и врезающиеся в сетчатку глаза космонавта, оставляют одну-две яркие вспышки в минуту, когда космонавт уже закрыл глаза, но ещё не уснул.

Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующий – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.