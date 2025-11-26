Рейтинг@Mail.ru
15:29 26.11.2025
Космонавт Кикина рассказала, какой сон приснился ей на МКС
Космонавт Анна Кикина рассказала, как однажды на МКС ей приснился сон, что на станцию прилетел её друг и она не могла понять, каким образом он так быстро прошёл РИА Новости, 26.11.2025
земля
анна кикина
сергей кудь-сверчков
петр дубров
земля
земля, анна кикина, сергей кудь-сверчков, петр дубров
Земля, Анна Кикина, Сергей Кудь-Сверчков, Петр Дубров
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя – РИА Новости. Космонавт Анна Кикина рассказала, как однажды на МКС ей приснился сон, что на станцию прилетел её друг и она не могла понять, каким образом он так быстро прошёл путь от поступления в отряд до первого полета, который обычно занимает около десяти лет.
"Один раз был в полете сон, я тогда очень удивилась, когда на станцию прибыл мой друг, и я просто обомлела. Я была рада его увидеть, но во мне все кипело. А что он сделал для того, чтобы здесь оказаться? Мы десять лет трудились, чтобы прилететь", - сказала Кикина на предполётной конференции.
Космонавтка призналась, что сны видит часто, но редко их запоминает. Однажды на Земле ей приснилось, как она прилетела на станцию и там было "очень комфортно" - все было понятно и известно.
Командир корабля Сергей Кудь-Сверчков отметил, что перед полетом спит крепко и не видит снов. На станции же его сны мало чем отличаются от обычных земных, в частности, он видел, как работает на МКС и выходит в открытый космос.
Космонавт из дублирующего экипажа Пётр Дубров обратил внимание, что самое интересное на МКС - не сами сны, а то, как высокоэнергетические космические частицы, прошивающие пространство станции и врезающиеся в сетчатку глаза космонавта, оставляют одну-две яркие вспышки в минуту, когда космонавт уже закрыл глаза, но ещё не уснул.
Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующий – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
ЗемляАнна КикинаСергей Кудь-СверчковПетр Дубров
 
 
