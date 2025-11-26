Хоценко сообщил о готовности Омской области к отопительному сезону

https://ria.ru/20251126/khotsenko-2057838534.html
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямого эфира в программе "Хоценко о важном" сообщил, что регион полностью готов к отопительному сезону.
ОМСК, 26 ноя - РИА Новости.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямого эфира в программе
"Хоценко о важном" сообщил, что регион полностью готов к отопительному сезону.
По словам губернатора, все районы получили паспорта готовности. Он добавил, что в 2025 году в городе отремонтировали более 50 километров теплосетей. В 2025 году в Омской области стартовала программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры". В этом году на нее выделили 851 миллион рублей. Использовались как средства региона, так и федеральный бюджет.
"В этом году мы подготовили все наши муниципалитеты. Впервые с 2013 года получили паспорта готовности к отопительному периоду. Это значит, что комиссиями в составе муниципалитетов, Ростехнадзора, иных структур, которые контролируют подготовку к зиме, проверены и теплоснабжающие организации, и муниципалитеты в целом. Как все пройдет, покажет зима", - сообщил Хоценко.
В 2026 году в регионе планируют провести капитальный ремонт сетей на сумму более 320 миллионов рублей.