Губернатор Хоценко рассказал о планах благоустройства в Омской области

ОМСК, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время прямого эфира в программе "Хоценко о важном" рассказал о благоустройстве общественных пространств в регионе.

Жители Омской области направили более 25 тысяч обращений через социальные сети, в которых предлагали свои идеи и делились впечатлениями о городской среде. Их прокомментировал губернатор.

"В качестве конкретного примера упомянут проект "Зори Тевриза", ставший победителем всероссийского конкурса Минстроя России "Малые города". На реализацию проекта удалось привлечь более 95 миллионов рублей федеральных средств. Работы начнутся в 2026 году, а завершение и открытие для прогулок жителей планируется в 2027 году", - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

В 2025 году обновились 84 общественных пространства, из которых 81 находится в муниципальных районах. Среди заметных объектов в Омске - пешеходная аллея в границах улиц Энергетиков – Химиков с расширенными пешеходными зонами, высаженными деревьями, новыми скамейками и урнами, а также пляж "Центральный-2". Он оборудован зонами отдыха, игровыми и тренажерными площадками и адаптированной лестницей для маломобильных групп населения.

"Глава региона подчеркнул, что благоустройство должно сопровождаться системным уходом за объектами. Жители активно участвуют в выборе и контроле за новыми общественными пространствами. Примеры удачного взаимодействия местной власти и жителей - ухоженные территории в Таре и Называевске", - добавили в пресс-службе.