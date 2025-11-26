"Трактор" разнес "Шанхайских драконов", забросив девять безответных шайб

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Челябинский "Трактор" разгромил китайский клуб "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду, закончилась победой хозяев со счетом 9:0 (3:0, 4:0, 2:0). У "Трактора" дубль оформил Андрей Светлаков (43-я и 52-я минуты), по одной шайбе забросили Александр Кадейкин (8), Григорий Дронов (14), Джошуа Ливо (20), Джордан Гросс (22), Андрей Никонов (27), Егор Коршков (28) и Виталий Кравцов (39). Вратарь челябинцев Савелий Шерстнев, проводивший свой третий матч в КХЛ, отразил все 27 бросков, оформив первый шатаут в карьере.
26 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
07:40 • Александр Кадейкин
(Егор Коршков, Artemi Nizameyev)
13:42 • Григорий Дронов
(Андрей Светлаков, Семён Дер-Аргучинцев)
19:30 • Джошуа Ливо
21:47 • Джордан Гросс
26:45 • Андрей Никонов
(Логан Дэй, Григорий Дронов)
27:49 • Егор Коршков
(Михаил Горюнов-Рольгизер, Александр Кадейкин)
38:23 • Виталий Кравцов
42:21 • Андрей Светлаков
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
51:08 • Андрей Светлаков
"Трактор" одержал самую крупную победу за время выступления в КХЛ, ранее рекордным был разгромный результат, показанный в марте в матче с казахстанским "Барысом" (8:0). При этом для китайской команды поражение также стало крупнейшим в истории - "Шанхайские драконы" ранее проигрывали с рекордным для себя счетом 0:8 екатеринбургскому "Автомобилисту" (2021 год) и петербургскому СКА (2023). Тогда команда называлась "Куньлунь Ред Стар".
"Трактор" прервал серию из четырех поражений и с 33 очками идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" (33 очка) располагаются на седьмой позиции на Западе. В следующем матче челябинцы 28 ноября примут "Сочи", а китайская команда в тот же день на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".