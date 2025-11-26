https://ria.ru/20251126/kherson-2057592341.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:10:00+03:00
2025-11-26T09:10:00+03:00
2025-11-26T09:10:00+03:00
в мире
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282932_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_67e486ce793b7464a521bf935c2dcf83.jpg
https://ria.ru/20251126/vzryv-2057572647.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282932_311:126:1280:853_1920x0_80_0_0_86f5f5e0255da91027bcbb3716f78e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы