Хакеры разместили на украинских сайтах призыв не воевать

ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Хакеры взломали порталы госучреждений города Ромны в Сумской области и разместили на них призыв к украинцам не воевать, сообщил РИА Новости представитель хакерской киберпартизанской группы "Кибер серп".

"В рамках первой работы нашей новой хакерской группировки "Кибер серп" был получен доступ к ряду административных сайтов: портал местной роменской рады и центру оказания административных услуг города Ромны Сумской области . В качестве "привета" для украинских властей мы опубликовали ролик с призывом не идти воевать за ВСУ и возвращаться домой", - сказал представитель группы.

Хакер добавил, что на видеоролике были показаны останки тел украинских боевиков, снятые на видео их сослуживцами, а также фрагменты интервью украинских военных, которые говорят о принуждении убивать людей и продолжать воевать со стороны своего командования.

"Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали, я ехал на работу, остановили маршрутку и мне вручили повестку. Я пошел проходить медицинскую комиссию, недопрошел комиссию, и меня сразу погрузили в машину. Это произошло в городе Ужгород", - рассказал боевик ВСУ на одном из фрагментов видеоролика.