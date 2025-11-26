Рейтинг@Mail.ru
21:00 26.11.2025 (обновлено: 22:18 26.11.2025)
Хакеры разместили на украинских сайтах призыв не воевать
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Хакеры взломали порталы госучреждений города Ромны в Сумской области и разместили на них призыв к украинцам не воевать, сообщил РИА Новости представитель хакерской киберпартизанской группы "Кибер серп".
"В рамках первой работы нашей новой хакерской группировки "Кибер серп" был получен доступ к ряду административных сайтов: портал местной роменской рады и центру оказания административных услуг города Ромны Сумской области. В качестве "привета" для украинских властей мы опубликовали ролик с призывом не идти воевать за ВСУ и возвращаться домой", - сказал представитель группы.
Хакер добавил, что на видеоролике были показаны останки тел украинских боевиков, снятые на видео их сослуживцами, а также фрагменты интервью украинских военных, которые говорят о принуждении убивать людей и продолжать воевать со стороны своего командования.
"Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали, я ехал на работу, остановили маршрутку и мне вручили повестку. Я пошел проходить медицинскую комиссию, недопрошел комиссию, и меня сразу погрузили в машину. Это произошло в городе Ужгород", - рассказал боевик ВСУ на одном из фрагментов видеоролика.
В конце видеопослания была показана фраза: "У тебя есть шанс не появиться на их (погибших и пленных боевиков ВСУ - ред.) месте".
