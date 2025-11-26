https://ria.ru/20251126/kelin-2057850361.html
У Лондона нет средств для дальнейшего финансирования Киева, заявил Келин
У Лондона нет средств для дальнейшего финансирования Киева, заявил Келин - РИА Новости, 26.11.2025
У Лондона нет средств для дальнейшего финансирования Киева, заявил Келин
Великобритания не располагает достаточными средствами для дальнейшего финансирования Украины, считает посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 26.11.2025
У Лондона нет средств для дальнейшего финансирования Киева, заявил Келин
