У Лондона нет средств для дальнейшего финансирования Киева, заявил Келин
22:41 26.11.2025
У Лондона нет средств для дальнейшего финансирования Киева, заявил Келин
Великобритания не располагает достаточными средствами для дальнейшего финансирования Украины, считает посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 26.11.2025
У Лондона нет средств для дальнейшего финансирования Киева, заявил Келин

Келин: у Британии нет денег для дальнейшего финансирования Украины

© Фото : Посольство России в Великобритании/XАндрей Келин
© Фото : Посольство России в Великобритании/X
Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Великобритания не располагает достаточными средствами для дальнейшего финансирования Украины, считает посол России в Великобритании Андрей Келин.
"С деньгами (у Великобритании - ред.) очень плохо. Своих денег нет практически. Вот отсюда все разговоры: давайте заберем суверенные активы РФ. ... В экономике - плохо. Поэтому денег реально, вот я просто как человек, который здесь каждый день в курсе дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года, их взять, особенно из внутренних резервов, невозможно. Если США не окажут серьезное содействие в этом плане, то надеяться особенно не на кого", - сказал посол в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
При этом, по его словам, в Британии продолжают "хорохориться", ссылаясь на помощь "коалиции желающих", которая насчитывает порядка 30 стран. При этом, как отметил посол, из этих стран реальную помощь Украине могут оказать только три страны - Германия, Франция и Великобритания.
"Коалиция желающих" представляет собой группу стран, нацеленных на усиление поддержки Украины, она образовалась в марте 2025 года.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Британия не заинтересована в мирном урегулировании на Украине, заявил Келин
Вчера, 20:47
 
В мире Великобритания Украина Россия Андрей Келин
 
 
