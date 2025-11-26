Рейтинг@Mail.ru
13:34 26.11.2025
Участниками "Пушкинской карты" стали 13 миллионов молодых россиян
россия, татьяна голикова, пушкинская карта
Культура, Россия, Татьяна Голикова, Пушкинская карта
Участниками "Пушкинской карты" стали 13 миллионов молодых россиян

Голикова: участниками "Пушкинской карты" стали 13 млн россиян от 14 до 22 лет

Образцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Образцы "Пушкинской карты" . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Участниками "Пушкинской карты" за все время стали 13 миллионов россиян в возрасте от 14 до 22 лет включительно, они приобрели около 100 миллионов билетов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Самым флагманским проектом является "Пушкинская карта", которая уже стала совсем привычной для наших молодых людей в возрасте 14-22 лет. За время действия … у нас в этот проект вовлечено 13 миллионов наших молодых людей. Они приобрели 100 миллионов билетов", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что наибольший интерес к программе проявляют подростки 15-16 лет, которые чаще посещают дома культуры, театры и музеи. В свою очередь молодые люди от 18 до 22 лет выбирают театры, музеи и концертные площадки, их предпочтения более разнообразны.
"Хотелось бы также отметить, что самой посещаемой выставкой стала "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" Государственной Третьяковской галереи", - добавила Голикова.
