https://ria.ru/20251126/karta-2057696699.html
Участниками "Пушкинской карты" стали 13 миллионов молодых россиян
Участниками "Пушкинской карты" стали 13 миллионов молодых россиян - РИА Новости, 26.11.2025
Участниками "Пушкинской карты" стали 13 миллионов молодых россиян
Участниками "Пушкинской карты" за все время стали 13 миллионов россиян в возрасте от 14 до 22 лет включительно, они приобрели около 100 миллионов билетов,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:34:00+03:00
2025-11-26T13:34:00+03:00
2025-11-26T13:34:00+03:00
культура
россия
татьяна голикова
пушкинская карта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg
https://ria.ru/20251106/karta-2053277323.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44065ba831a8735f44b7c61a4cc02e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, пушкинская карта
Культура, Россия, Татьяна Голикова, Пушкинская карта
Участниками "Пушкинской карты" стали 13 миллионов молодых россиян
Голикова: участниками "Пушкинской карты" стали 13 млн россиян от 14 до 22 лет
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Участниками "Пушкинской карты" за все время стали 13 миллионов россиян в возрасте от 14 до 22 лет включительно, они приобрели около 100 миллионов билетов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Самым флагманским проектом является "Пушкинская карта", которая уже стала совсем привычной для наших молодых людей в возрасте 14-22 лет. За время действия … у нас в этот проект вовлечено 13 миллионов наших молодых людей. Они приобрели 100 миллионов билетов", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что наибольший интерес к программе проявляют подростки 15-16 лет, которые чаще посещают дома культуры, театры и музеи. В свою очередь молодые люди от 18 до 22 лет выбирают театры, музеи и концертные площадки, их предпочтения более разнообразны.
"Хотелось бы также отметить, что самой посещаемой выставкой стала "Шедевры русского искусства XI — начала XX века" Государственной Третьяковской галереи", - добавила Голикова
.