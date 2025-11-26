Суэцкий канал готов взимать плату за проход судов в нацвалютах стран БРИКС

КАИР, 26 ноя — РИА Новости. Суэцкий канал готов взимать плату за проход торговых судов в национальных валютах стран БРИКС, ожидается согласование этого вопроса со стороны Центробанка Египта, заявил РИА Новости глава администрации водной артерии Усама Рабиа.
"Изучается вопрос о расчетах в национальных валютах со странами БРИКС. Мы направили в Центробанк соответствующий запрос после того, как к нам обратились многие компании, чтобы получить согласие для изменения расчетов в американских долларах в пользу других валют", — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что для изменения валюты расчетов необходимо получить одобрение египетского Центробанка.
Суэцкий канал, который контролируется Египтом, считается одной из самый крупных в мире морских артерий, через которую проходит порядка 10-12 процентов мировой торговли. Для Египта канал, приносящий миллиарды долларов в год, является важным источником пополнения национального бюджета.
В конце 2023 — начале 2024 года ряд крупных западных судоходных компаний приостановил перевозки через Суэцкий канал в связи с атаками в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) на суда, которые, по его заявлениям, были связаны с Израилем.
В конце сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что Суэцкий канал потерял девять миллиардов долларов за последние два года.
