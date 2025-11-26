На Камчатке за сутки зафиксировали три афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя – РИА Новости. Три афтершока магнитудой до 5,2, в том числе два ощущаемых в населенных пунктах, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5, не ощущаемых в населенных пунктах.

"За сутки зарегистрировано три афтершока произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 4,3 до 5,2. В населенных пунктах ощущались два из них силой до 3 баллов", — проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

По данным вулканологов, вулкан Безымянный произвел два пепловых выброса, в населенных пунктах выпадения пепла не зарегистрировано.

Ученые фиксируют активность вулканов Безымянного, Ключевского, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.