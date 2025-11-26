Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке билетов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россиянам стоит покупать билеты только на официальных сайтах театров, проверять адресную строку и содержимое сайта, а также не поддаваться искусственному ажиотажу, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке билетов на новогодние шоу, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Чтобы обезопасить себя и снизить риск интернет-мошенничества, необходимо соблюдать элементарные базовые нормы и правила: в первую очередь, необходимо всегда покупать билеты на официальных сайтах театров или у действительно проверенных агрегаторов. Но предварительно нужно тщательно проверить интернет-ресурс на предмет легальности", - сказала Браун.
Чтобы узнать, легален ли сайт, нужно проверить адресную строку, так как зачастую мошенники регистрируют похожие на оригинал домены, например, bolshoy вместо bolshoi Также необходимо изучить наличие HTTPS-шифрования и замка в строке браузера.
"Немаловажным фактором подлинности сайта является его содержимое. Поэтому необходимо проверить, указаны ли на сайте реальные контактные данные и реквизиты компании. Кроме того, одним из признаков мошенничества может являться и наличие на сайте чересчур восторженных предложений о нереально низких ценах или срочных распродажах", - отметила собеседница агентства.
Юрист также подчеркнула, что официальные сайты не будут просить перевести деньги с карты на карту через систему быстрых платежей или в виде криптовалюты.
Как уточнила Браун, злоумышленники очень часто организуют искусственный ажиотаж, например, билеты якобы вот-вот разберут. Также нельзя переходить по ссылкам из писем, мессенджеров и соцсетей от незнакомых отправителей, напомнила юрист.
"Перед покупкой нужно проверить и историю домена. Для этого посредством сервиса .like Whois возможно посмотреть, когда был зарегистрирован домен. Сайты, которые зарегистрированы несколько месяцев или недель назад, тем более если на частное лицо, однозначно вызывают подозрения", - заключила юрист.
