Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при покупке билетов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россиянам стоит покупать билеты только на официальных сайтах театров, проверять адресную строку и содержимое сайта, а также не поддаваться искусственному ажиотажу, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке билетов на новогодние шоу, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

"Чтобы обезопасить себя и снизить риск интернет-мошенничества, необходимо соблюдать элементарные базовые нормы и правила: в первую очередь, необходимо всегда покупать билеты на официальных сайтах театров или у действительно проверенных агрегаторов. Но предварительно нужно тщательно проверить интернет-ресурс на предмет легальности", - сказала Браун.

Чтобы узнать, легален ли сайт, нужно проверить адресную строку, так как зачастую мошенники регистрируют похожие на оригинал домены, например, bolshoy вместо bolshoi Также необходимо изучить наличие HTTPS-шифрования и замка в строке браузера.

"Немаловажным фактором подлинности сайта является его содержимое. Поэтому необходимо проверить, указаны ли на сайте реальные контактные данные и реквизиты компании. Кроме того, одним из признаков мошенничества может являться и наличие на сайте чересчур восторженных предложений о нереально низких ценах или срочных распродажах", - отметила собеседница агентства.

Юрист также подчеркнула, что официальные сайты не будут просить перевести деньги с карты на карту через систему быстрых платежей или в виде криптовалюты.

Как уточнила Браун, злоумышленники очень часто организуют искусственный ажиотаж, например, билеты якобы вот-вот разберут. Также нельзя переходить по ссылкам из писем, мессенджеров и соцсетей от незнакомых отправителей, напомнила юрист.