Тимур Иванов не участвует в рассмотрении изъятия имущества
11:55 26.11.2025
Тимур Иванов не участвует в рассмотрении изъятия имущества
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не участвует в заседании по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества в доход государства, передает... РИА Новости, 26.11.2025
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не участвует в заседании по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Иванов находится в СИЗО, его подключения по видеосвязи не запланировано. На процесс пришли его мать и гражданская жена Мария Китаева, которая находится в числе ответчиков.
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу
