Тимур Иванов не участвует в рассмотрении изъятия имущества
Тимур Иванов не участвует в рассмотрении изъятия имущества - РИА Новости, 26.11.2025
Тимур Иванов не участвует в рассмотрении изъятия имущества
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не участвует в заседании по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества в доход государства, передает... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:55:00+03:00
2025-11-26T11:55:00+03:00
2025-11-26T11:55:00+03:00
москва
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
москва
