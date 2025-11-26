Тимур Иванов не участвует в рассмотрении изъятия имущества

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не участвует в заседании по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества в доход государства, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.