СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов решил передать государству часть имущества, на изъятии которого настаивает Генпрокуратура, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката.
Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 миллионов рублей, которую следствие, по данным издания, считает взяткой.
"Если "Оборонспецстрой", основной бенефициар этого инвестиционного проекта, понесший все затраты на него, не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать", — сказал газете адвокат Иванова.
Первого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13,5 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о хищениях в "Оборонстрое".
По данным следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший эту организацию, привлек своего подчиненного, руководителя "Оборонлогистики" Антона Филатова, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек к хищению денег, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы. В итоге они украли 216 миллионов рублей.
Кроме того, Иванов с подельниками похитили еще 44,9 миллиона евро у "Интеркоммерца" по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии банк признали потерпевшим, а суд постановил взыскать в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Еще один иск, на 216,5 миллиона, подало Главное управление обустройства войск, его также удовлетворили полностью.
Против Иванова возбудили и второе дело, по которому его обвиняют в получении трех взяток на 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении, и переделке оружия. Вину бывший замминистра не признает. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.