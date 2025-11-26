Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу
00:44 26.11.2025 (обновлено: 10:37 26.11.2025)
СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу
Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов решил передать государству часть имущества, на изъятии которого настаивает Генпрокуратура, сообщает "Коммерсантъ" РИА Новости, 26.11.2025
россия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, оборонстрой
Россия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд, ОборонСтрой
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
© РИА Новости / Илья Питалев
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов решил передать государству часть имущества, на изъятии которого настаивает Генпрокуратура, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката.
Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 миллионов рублей, которую следствие, по данным издания, считает взяткой.
С Тимура Иванова взыскали долг по коммуналке
15 ноября, 02:30
С Тимура Иванова взыскали долг по коммуналке
15 ноября, 02:30
«
"Если "Оборонспецстрой", основной бенефициар этого инвестиционного проекта, понесший все затраты на него, не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать", — сказал газете адвокат Иванова.
Первого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13,5 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о хищениях в "Оборонстрое".
По данным следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший эту организацию, привлек своего подчиненного, руководителя "Оборонлогистики" Антона Филатова, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек к хищению денег, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы. В итоге они украли 216 миллионов рублей.
Кроме того, Иванов с подельниками похитили еще 44,9 миллиона евро у "Интеркоммерца" по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии банк признали потерпевшим, а суд постановил взыскать в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Еще один иск, на 216,5 миллиона, подало Главное управление обустройства войск, его также удовлетворили полностью.
Против Иванова возбудили и второе дело, по которому его обвиняют в получении трех взяток на 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении, и переделке оружия. Вину бывший замминистра не признает. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
6 ноября, 14:09
 
РоссияТимур ИвановАлександр ФоминСергей БородинГенеральная прокуратура РФМосковский городской судОборонСтрой
 
 
