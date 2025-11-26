https://ria.ru/20251126/italiya-2057568029.html
В Италии ужесточили наказание за убийство женщин
В Италии ужесточили наказание за убийство женщин - РИА Новости, 26.11.2025
В Италии ужесточили наказание за убийство женщин
Палата депутатов итальянского парламента во вторник одобрила законопроект об ужесточении наказания за убийство женщин в связи с их гендерной принадлежностью,...
2025-11-26T02:57:00+03:00
2025-11-26T02:57:00+03:00
2025-11-26T02:57:00+03:00
италия
Парламент Италии ужесточил наказание за убийство женщин
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Палата депутатов итальянского парламента во вторник одобрила законопроект об ужесточении наказания за убийство женщин в связи с их гендерной принадлежностью, говорится на сайте нижней палаты законодательного органа.
Законопроект, который в июле принял Сенат, вводит в уголовный кодекс страны статью о "феминициде". Она будет наказывать пожизненным заключением любого, кто "убивает женщину в результате ненависти, дискриминации, злоупотребления полномочиями, контроля по отношению к ней, ограничения ее свободы или в связи с ее отказом установить или поддерживать эмоциональные отношения и ограничения личных свобод", говорится в тексте законопроекта. Итальянское законодательство уже предусматривает отягчающие обстоятельства для большинства убийств, которые можно квалифицировать как феминицид, но не как преступление само по себе.
Как отмечает издание Post, закон о фемициде принят единогласно 237 голосами "за". Его рассмотрение состоялось в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается именно 25 ноября. Документ поступит на подпись к президенту республики, после чего вступит в силу.
По данным Национального института статистики Istat
, в 2024 году из 116 убийств, жертвами которых стала женщина, как преступление на основе гендерной принадлежности можно рассматривать 106. Шестьдесят две из этих женщин были убиты, будучи в отношениях, своим нынешним или бывшим партнером.