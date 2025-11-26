Рейтинг@Mail.ru
В Италии ужесточили наказание за убийство женщин - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/italiya-2057568029.html
В Италии ужесточили наказание за убийство женщин
В Италии ужесточили наказание за убийство женщин - РИА Новости, 26.11.2025
В Италии ужесточили наказание за убийство женщин
Палата депутатов итальянского парламента во вторник одобрила законопроект об ужесточении наказания за убийство женщин в связи с их гендерной принадлежностью,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T02:57:00+03:00
2025-11-26T02:57:00+03:00
в мире
италия
istat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
https://ria.ru/20251115/tseny-2055207226.html
https://ria.ru/20251121/italiya-2056720276.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, istat
В мире, Италия, Istat
В Италии ужесточили наказание за убийство женщин

Парламент Италии ужесточил наказание за убийство женщин

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Палата депутатов итальянского парламента во вторник одобрила законопроект об ужесточении наказания за убийство женщин в связи с их гендерной принадлежностью, говорится на сайте нижней палаты законодательного органа.
Законопроект, который в июле принял Сенат, вводит в уголовный кодекс страны статью о "феминициде". Она будет наказывать пожизненным заключением любого, кто "убивает женщину в результате ненависти, дискриминации, злоупотребления полномочиями, контроля по отношению к ней, ограничения ее свободы или в связи с ее отказом установить или поддерживать эмоциональные отношения и ограничения личных свобод", говорится в тексте законопроекта. Итальянское законодательство уже предусматривает отягчающие обстоятельства для большинства убийств, которые можно квалифицировать как феминицид, но не как преступление само по себе.
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Италии за четыре года продукты подорожали на четверть
15 ноября, 19:18
Как отмечает издание Post, закон о фемициде принят единогласно 237 голосами "за". Его рассмотрение состоялось в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается именно 25 ноября. Документ поступит на подпись к президенту республики, после чего вступит в силу.
По данным Национального института статистики Istat, в 2024 году из 116 убийств, жертвами которых стала женщина, как преступление на основе гендерной принадлежности можно рассматривать 106. Шестьдесят две из этих женщин были убиты, будучи в отношениях, своим нынешним или бывшим партнером.
Итальянская полиция - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Италии мужчина три года прятал тело матери ради пенсии, сообщили СМИ
21 ноября, 22:16
 
В миреИталияIstat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала