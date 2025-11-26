В Италии ужесточили наказание за убийство женщин

Законопроект, который в июле принял Сенат, вводит в уголовный кодекс страны статью о "феминициде". Она будет наказывать пожизненным заключением любого, кто "убивает женщину в результате ненависти, дискриминации, злоупотребления полномочиями, контроля по отношению к ней, ограничения ее свободы или в связи с ее отказом установить или поддерживать эмоциональные отношения и ограничения личных свобод", говорится в тексте законопроекта. Итальянское законодательство уже предусматривает отягчающие обстоятельства для большинства убийств, которые можно квалифицировать как феминицид, но не как преступление само по себе.