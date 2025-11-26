В Испании отменили рейсы поездов из-за забастовки персонала

МАДРИД, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники испанского частного оператора высокоскоростных поездов Iryo вышли на второй день забастовки в Мадриде, в результате которой компания вынуждена отменять рейсы, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Около сотни сотрудников Iryo вышли на акцию напротив центрального вокзала испанской столицы Аточа, требуя ускорить переговоры об улучшении условий труда. Участники пикета заявили, что компания должна повысить базовые оклады, учесть рост стоимости жизни, сократить переработки и закрепить прозрачные профессиональные категории. Машинисты в забастовке не участвуют.

"За два дня забастовками были затронуты 32 рейса компании на маршрутах Мадрид-Барселона, Мадрид-Валенсия, Мадрид-Севилья и Мадрид-Малага", - сказал один из участников акции, Хавьер.

По словам работников компании, переговоры об улучшениях условий труда тянутся с 2022 года, и никаких реальных подвижек со стороны руководства нет.