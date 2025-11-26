Рейтинг@Mail.ru
Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 26.11.2025 (обновлено: 13:16 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/isk-2057690735.html
Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин
Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин - РИА Новости, 26.11.2025
Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин
Защита бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой попросила исключить кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's в браке с... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:15:00+03:00
2025-11-26T13:16:00+03:00
москва
россия
тимур иванов
светлана захарова
сергей бородин
cartier
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20251126/ivanov-2057557438.html
https://ria.ru/20251125/ivanov-2057374339.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, тимур иванов, светлана захарова, сергей бородин, cartier
Москва, Россия, Тимур Иванов, Светлана Захарова, Сергей Бородин, Cartier
Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин

Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить кольцо Graff с Christie's

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Защита бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой попросила исключить кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's в браке с миллиардером Михаилом Маниовичем, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Кольцо белого золота Graff приобретено Светланой Александровной в период брака с Михаилом Маниовичем, это подтверждено письмом аукциона Christie's, также признано ее имуществом в решении суда о разводе с Маниовичем от 2011 года. Считаю, что прокурор не доказал принадлежность имущества Иванову. Светлана Александровна располагала средствами, чтоб приобрести данное имущество, все подтверждается документами", - заявил адвокат.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Тимур Иванов передаст государству усадьбу
Вчера, 00:44
Также он перечислил другие украшения, которые необходимо убрать из иска, среди них кольца и браслеты, серьги известных брендов, включая Cartier и Van Cleef, часы Patek Philippe.
Аналогичное ходатайство заявил адвокат его гражданской жены Марии Китаевой. Он не стал перечислять украшения, вместо этого представил фотографии из Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), из которых следует, что украшения были приобретены до отношений с Ивановым.
Сама Китаева заявила, что до встречи с Ивановым "имела определённый уровень жизни", у нее был доход, ей дарили подарки, в том числе украшения, а фото из соцсети, где они надеты на ней, это подтверждают.
Следующее заседание пройдет 3 декабря.
Накануне Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом
25 ноября, 12:31
 
МоскваРоссияТимур ИвановСветлана ЗахароваСергей БородинCartier
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала