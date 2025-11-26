Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Защита бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой попросила исключить кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's в браке с миллиардером Михаилом Маниовичем, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Кольцо белого золота Graff приобретено Светланой Александровной в период брака с Михаилом Маниовичем, это подтверждено письмом аукциона Christie's, также признано ее имуществом в решении суда о разводе с Маниовичем от 2011 года. Считаю, что прокурор не доказал принадлежность имущества Иванову . Светлана Александровна располагала средствами, чтоб приобрести данное имущество, все подтверждается документами", - заявил адвокат.

Также он перечислил другие украшения, которые необходимо убрать из иска, среди них кольца и браслеты, серьги известных брендов, включая Cartier и Van Cleef, часы Patek Philippe.

Аналогичное ходатайство заявил адвокат его гражданской жены Марии Китаевой. Он не стал перечислять украшения, вместо этого представил фотографии из Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), из которых следует, что украшения были приобретены до отношений с Ивановым.

Сама Китаева заявила, что до встречи с Ивановым "имела определённый уровень жизни", у нее был доход, ей дарили подарки, в том числе украшения, а фото из соцсети, где они надеты на ней, это подтверждают.

Следующее заседание пройдет 3 декабря.

Накануне Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.