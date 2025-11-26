Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Защита бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой попросила исключить кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's в браке с миллиардером Михаилом Маниовичем, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Кольцо белого золота Graff приобретено Светланой Александровной в период брака с Михаилом Маниовичем, это подтверждено письмом аукциона Christie's, также признано ее имуществом в решении суда о разводе с Маниовичем от 2011 года. Считаю, что прокурор не доказал принадлежность имущества Иванову. Светлана Александровна располагала средствами, чтоб приобрести данное имущество, все подтверждается документами", - заявил адвокат.
Также он перечислил другие украшения, которые необходимо убрать из иска, среди них кольца и браслеты, серьги известных брендов, включая Cartier и Van Cleef, часы Patek Philippe.
Аналогичное ходатайство заявил адвокат его гражданской жены Марии Китаевой. Он не стал перечислять украшения, вместо этого представил фотографии из Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), из которых следует, что украшения были приобретены до отношений с Ивановым.
Сама Китаева заявила, что до встречи с Ивановым "имела определённый уровень жизни", у нее был доход, ей дарили подарки, в том числе украшения, а фото из соцсети, где они надеты на ней, это подтверждают.
Следующее заседание пройдет 3 декабря.
Накануне Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
Ответчиками по иску выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
