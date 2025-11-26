https://ria.ru/20251126/irkutsk-2057813886.html
В Иркутске вспыхнул пожар в производственном цехе
В Иркутске вспыхнул пожар в производственном цехе
Цех по производству стеновых панелей горит в Иркутске на площади 4800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.11.2025
