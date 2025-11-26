Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске вспыхнул пожар в производственном цехе - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/irkutsk-2057813886.html
В Иркутске вспыхнул пожар в производственном цехе
В Иркутске вспыхнул пожар в производственном цехе - РИА Новости, 26.11.2025
В Иркутске вспыхнул пожар в производственном цехе
Цех по производству стеновых панелей горит в Иркутске на площади 4800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:44:00+03:00
2025-11-26T18:44:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057813681_97:0:1000:508_1920x0_80_0_0_1c6a4b6eb89752640a7797b900381eb2.jpg
https://ria.ru/20251126/pozhar-2057581788.html
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057813681_305:0:982:508_1920x0_80_0_0_0581fb01c346390a336809b111bd9f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске вспыхнул пожар в производственном цехе

В Иркутске вспыхнул пожар в цехе по производству стеновых панелей

© МЧС РоссииПожар в Иркутске
Пожар в Иркутске - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© МЧС России
Пожар в Иркутске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Цех по производству стеновых панелей горит в Иркутске на площади 4800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Полярная, дом 211. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Происходит загорание в цехе по производству стеновых панелей. Предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало", - отмечалось в первом сообщении ведомства о происшествии.
Позднее ведомство сообщило, что площадь пожара увеличилась до 4800 квадратных метров, быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания.
Отмечалось, что к тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники.
Последствия пожара в деревне Тарма Братского района Иркутской области, где погибло двое детей - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Из-за пожара в Приангарье погибло двое детей
Вчера, 07:21
 
ПроисшествияИркутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала