В столице Бурятии ограничили мобильный интернет
10:07 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/internet-2057603177.html
В столице Бурятии ограничили мобильный интернет
Мобильный интернет ограничили в Улан-Удэ над всей критической инфраструктурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтранса Бурятии. РИА Новости, 26.11.2025
В Улан-Удэ ограничили мобильный интернет над критической инфраструктурой

© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 26 ноя - РИА Новости. Мобильный интернет ограничили в Улан-Удэ над всей критической инфраструктурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтранса Бурятии.
«
"В столице Бурятии ограничили мобильный интернет над всей критической инфраструктурой. Если ранее это ограничение распространялось на микрорайоны Восточный и Аэропорт, сейчас зону блокировки мобильного интернета значительно расширили. Под нее попали все операторы связи", - рассказал собеседник агентства.
При этом, по словам представителя пресс-службы, с 11 ноября расширен список социально значимых ресурсов, к которым абоненты любого региона получают доступ даже в зонах ограничений мобильного интернета. Стали доступны сервисы: 2GIS, Альфа-Банк, Почта России, Tutu.ru, РЖД, такси MAXIM, Дикси, информационные источники госвласти и другие. Пользоваться ими можно без ограничений через официальные сайты, используя "Яндекс Браузер", или через официальное мобильное приложение сервиса.
О перебоях в работе мобильного интернета жители Бурятии стали сообщать в соцсетях с вечера вторника. Многие отмечали, что Telegram и другие мессенджеры стали работать медленнее, причем независимо от оператора. Пользователи жалуются, что у них "ничего не грузится". Корреспондет РИА Новости также убедился в перебоях - при переключении сотового телефона с Wi-fi на мобильный интернет долго подгружаются Telegram, WhatsApp, однако приложения Сбера, Альфа-Банка, такси MAXIM, Яндекс GO, а также мессенджер MAX работают без проблем.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну
