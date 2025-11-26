"В столице Бурятии ограничили мобильный интернет над всей критической инфраструктурой. Если ранее это ограничение распространялось на микрорайоны Восточный и Аэропорт, сейчас зону блокировки мобильного интернета значительно расширили. Под нее попали все операторы связи", - рассказал собеседник агентства.

При этом, по словам представителя пресс-службы, с 11 ноября расширен список социально значимых ресурсов, к которым абоненты любого региона получают доступ даже в зонах ограничений мобильного интернета. Стали доступны сервисы: 2GIS, Альфа-Банк, Почта России, Tutu.ru, РЖД, такси MAXIM, Дикси, информационные источники госвласти и другие. Пользоваться ими можно без ограничений через официальные сайты, используя "Яндекс Браузер", или через официальное мобильное приложение сервиса.

О перебоях в работе мобильного интернета жители Бурятии стали сообщать в соцсетях с вечера вторника. Многие отмечали, что Telegram и другие мессенджеры стали работать медленнее, причем независимо от оператора. Пользователи жалуются, что у них "ничего не грузится". Корреспондет РИА Новости также убедился в перебоях - при переключении сотового телефона с Wi-fi на мобильный интернет долго подгружаются Telegram, WhatsApp, однако приложения Сбера, Альфа-Банка, такси MAXIM, Яндекс GO, а также мессенджер MAX работают без проблем.