https://ria.ru/20251126/internet-2057603177.html
В столице Бурятии ограничили мобильный интернет
В столице Бурятии ограничили мобильный интернет - РИА Новости, 26.11.2025
В столице Бурятии ограничили мобильный интернет
Мобильный интернет ограничили в Улан-Удэ над всей критической инфраструктурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтранса Бурятии. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:07:00+03:00
2025-11-26T10:07:00+03:00
2025-11-26T10:07:00+03:00
технологии
республика бурятия
улан-удэ
альфа-банк
maxim
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723371_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_567ec3ded151e9f0e42e4bf30b362e6a.jpg
https://ria.ru/20251126/internet-2057578839.html
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723371_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c015246ee23a297d6547195bd7a5d1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, республика бурятия, улан-удэ, альфа-банк, maxim, telegram
Технологии, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Альфа-банк, Maxim, Telegram
В столице Бурятии ограничили мобильный интернет
В Улан-Удэ ограничили мобильный интернет над критической инфраструктурой
УЛАН-УДЭ, 26 ноя - РИА Новости. Мобильный интернет ограничили в Улан-Удэ над всей критической инфраструктурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтранса Бурятии.
«
"В столице Бурятии ограничили мобильный интернет над всей критической инфраструктурой. Если ранее это ограничение распространялось на микрорайоны Восточный и Аэропорт, сейчас зону блокировки мобильного интернета значительно расширили. Под нее попали все операторы связи", - рассказал собеседник агентства.
При этом, по словам представителя пресс-службы, с 11 ноября расширен список социально значимых ресурсов, к которым абоненты любого региона получают доступ даже в зонах ограничений мобильного интернета. Стали доступны сервисы: 2GIS, Альфа-Банк, Почта России, Tutu.ru, РЖД, такси MAXIM, Дикси, информационные источники госвласти и другие. Пользоваться ими можно без ограничений через официальные сайты, используя "Яндекс Браузер", или через официальное мобильное приложение сервиса.
О перебоях в работе мобильного интернета жители Бурятии стали сообщать в соцсетях с вечера вторника. Многие отмечали, что Telegram и другие мессенджеры стали работать медленнее, причем независимо от оператора. Пользователи жалуются, что у них "ничего не грузится". Корреспондет РИА Новости также убедился в перебоях - при переключении сотового телефона с Wi-fi на мобильный интернет долго подгружаются Telegram, WhatsApp, однако приложения Сбера, Альфа-Банка, такси MAXIM, Яндекс GO, а также мессенджер MAX работают без проблем.