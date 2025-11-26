Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ikra-2057599553.html
Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени
Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени - РИА Новости, 26.11.2025
Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени
Прокуратура Тюменской области организовала проверку после сообщений о том, что на ярмарке в Тюмени по видом лососевой продавалась имитированная икра. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:55:00+03:00
2025-11-26T09:55:00+03:00
тюменская область
тюмень
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a5919d817413b7ca4e1e67511c0e9a0.jpg
https://ria.ru/20250322/ikra-2006628296.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b223ff79458d97dc4f445a38a20455ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, тюмень, общество
Тюменская область, Тюмень, Общество
Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени

В Тюмени проверят сообщения о продаже имитированной икры под видом лососевой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Продажа красной икры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура Тюменской области организовала проверку после сообщений о том, что на ярмарке в Тюмени по видом лососевой продавалась имитированная икра.
Ранее в местных пабликах и интернет-изданиях распространилась информация о том, что 19 ноября в Доме культуры "Железнодорожник" преимущественно пожилым покупателям, выстроившимся в очереди за дешевой икрой, продавали якобы не натуральный продукт, а имитацию.
"В средствах массовой информации активно распространяются сведения о продаже на ярмарке в ДК "Железнодорожник" жителям областного центра имитированной икры под видом лососевой. Прокуратура Тюменской области по данному факту организовала проведение проверки с привлечением контролирующих и правоохранительных органов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тюменской области.
Прокуратура намерена оценить соблюдение требований законодательства и прав потребителей при организации торговли, а также наличие в действиях продавца товара признаков уголовно-наказуемого деяния.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру
22 марта, 08:25
 
Тюменская областьТюменьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала