Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени
Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени - РИА Новости, 26.11.2025
Прокуратура заинтересовалась сообщениями об очередях за икрой в Тюмени
Прокуратура Тюменской области организовала проверку после сообщений о том, что на ярмарке в Тюмени по видом лососевой продавалась имитированная икра.
В Тюмени проверят сообщения о продаже имитированной икры под видом лососевой
ТЮМЕНЬ, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура Тюменской области организовала проверку после сообщений о том, что на ярмарке в Тюмени по видом лососевой продавалась имитированная икра.
Ранее в местных пабликах и интернет-изданиях распространилась информация о том, что 19 ноября в Доме культуры "Железнодорожник" преимущественно пожилым покупателям, выстроившимся в очереди за дешевой икрой, продавали якобы не натуральный продукт, а имитацию.
"В средствах массовой информации активно распространяются сведения о продаже на ярмарке в ДК "Железнодорожник" жителям областного центра имитированной икры под видом лососевой. Прокуратура Тюменской области по данному факту организовала проведение проверки с привлечением контролирующих и правоохранительных органов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тюменской области.
Прокуратура намерена оценить соблюдение требований законодательства и прав потребителей при организации торговли, а также наличие в действиях продавца товара признаков уголовно-наказуемого деяния.