Внедрение ИИ в здравоохранение обсудили на заседании в Химках
Внедрение ИИ в здравоохранение обсудили на заседании в Химках - РИА Новости, 26.11.2025
Внедрение ИИ в здравоохранение обсудили на заседании в Химках
Глава Химок Елена Землякова на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы обсудила доступность первичной медпомощи, а
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы обсудила доступность первичной медпомощи, а также внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"На заседании комитета обсудили цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение. Также говорили о реализации программы "Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области" в части здравоохранения", — подчеркнула Землякова.
Главный врач "Химкинской клинической больницы", депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов провел экскурсию по обновленному корпусу поликлиники №2. Капитальный ремонт здесь завершили в 2022 году: установили новую мебель и оборудование, включая компьютерный томограф, рентген, флюорограф и маммограф. Здесь работает 21 терапевт и 39 узкопрофильных специалистов — хирурги, неврологи, офтальмологи, эндокринологи и другие. Также функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи и кабинет телемедицины.
В этом году после капитального ремонта открыли Химкинский роддом. Теперь это современное учреждение с новейшим оборудованием. За два месяца работы в обновленном роддоме на свет появились более 180 детей.
В ближайшее время также начнется капитальный ремонт хирургического корпуса на Куркинском шоссе.
К поликлиникам округа прикреплено более 260 тысяч человек, из них 54 тысячи — дети. Медицинскую помощь жителям Химок оказывают почти более 1,5 тысячи врачей.