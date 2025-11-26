https://ria.ru/20251126/gvineya-2057823001.html
Сведений о пострадавших россиянах в Гвинее-Бисау нет, заявили в посольстве
Сведений о пострадавших россиянах в Гвинее-Бисау нет, заявили в посольстве
Сведений о пострадавших россиянах в Гвинее-Бисау нет, заявили в посольстве
Информации о россиянах, пострадавших при напряжённой внутриполитической ситуации в Гвинее-Бисау, не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при напряжённой внутриполитической ситуации в Гвинее-Бисау, не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"Нет, пока не поступало", - сказали в дипмиссии в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее в диппредставительстве рассказали агентству, что, по имеющейся информации, вооруженные люди в форме заняли здание местного центризбиркома.
В Гвинее-Бисау
23 ноября состоялись всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
Как утверждает издание Jeune Afrique, Умару Сиссоко Эмбало
сообщил ему, что арестован в среду в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота.