© AP Photo / Darcicio Barbosa Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025

Сведений о пострадавших россиянах в Гвинее-Бисау нет, заявили в посольстве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при напряжённой внутриполитической ситуации в Гвинее-Бисау, не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

"Нет, пока не поступало", - сказали в дипмиссии в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в диппредставительстве рассказали агентству, что, по имеющейся информации, вооруженные люди в форме заняли здание местного центризбиркома.

Гвинее-Бисау 23 ноября состоялись всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.