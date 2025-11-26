Рейтинг@Mail.ru
16:32 26.11.2025 (обновлено: 22:13 26.11.2025)
Глава Гвинеи-Бисау заявил об аресте в результате госпереворота
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил об аресте в результате государственного переворота, сообщило Jeune Afrique. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
Глава Гвинеи-Бисау заявил об аресте в результате госпереворота

Jeune Afrique: глава Гвинеи-Бисау заявил о своем аресте из-за госпереворота

Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало
© Getty Images / SOPA Images/Dominika Zarzycka
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил об аресте в результате государственного переворота, сообщило Jeune Afrique.
По словам главы государства, он не подвергался актам насилия, переворот возглавляет начальник штаба Сухопутных войск Гвинеи-Бисау.
По данным издания, также арестовали начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Ранее агентство AFP сообщало о стрельбе возле президентского дворца. По информации Reuters, стрельба произошла в районе главного офиса Национальной избирательной комиссии.
В Гвинее-Бисау 23 ноября прошли всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат, Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное обнародование результатов выборов было запланировано на 27 ноября.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол
22 ноября, 10:52
 
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
