Глава Гвинеи-Бисау заявил об аресте в результате госпереворота

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил об аресте в результате государственного переворота, сообщило Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил об аресте в результате государственного переворота, сообщило Jeune Afrique

По словам главы государства, он не подвергался актам насилия, переворот возглавляет начальник штаба Сухопутных войск Гвинеи-Бисау.

По данным издания, также арестовали начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.

Ранее агентство AFP сообщало о стрельбе возле президентского дворца. По информации Reuters, стрельба произошла в районе главного офиса Национальной избирательной комиссии.