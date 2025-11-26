https://ria.ru/20251126/gvineya-2057764843.html
Глава Гвинеи-Бисау заявил об аресте в результате госпереворота
Глава Гвинеи-Бисау заявил об аресте в результате госпереворота - РИА Новости, 26.11.2025
Глава Гвинеи-Бисау заявил об аресте в результате госпереворота
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил об аресте в результате государственного переворота, сообщило Jeune Afrique. РИА Новости, 26.11.2025
гвинея-бисау
Глава Гвинеи-Бисау заявил об аресте в результате госпереворота
Jeune Afrique: глава Гвинеи-Бисау заявил о своем аресте из-за госпереворота
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил об аресте в результате государственного переворота, сообщило Jeune Afrique
.
По словам главы государства, он не подвергался актам насилия, переворот возглавляет начальник штаба Сухопутных войск Гвинеи-Бисау.
По данным издания, также арестовали начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Ранее агентство AFP сообщало о стрельбе возле президентского дворца. По информации Reuters, стрельба произошла в районе главного офиса Национальной избирательной комиссии.
В Гвинее-Бисау
23 ноября прошли всеобщие выборы. Действующий глава государства, как и другой кандидат, Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное обнародование результатов выборов было запланировано на 27 ноября.