Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/guterresh-2057836306.html
Генсек ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау
Генсек ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 26.11.2025
Генсек ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау
Генсек ООН Антониу Гутерреш с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау, где военные заявили о полном контроле над страной, призывает к сдержанности,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:56:00+03:00
2025-11-26T20:56:00+03:00
в мире
гвинея-бисау
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
умаро сиссоко эмбало
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_ca957155eabd577627d6e8ce7b8a43d1.jpg
https://ria.ru/20251126/gvineya-2057833174.html
гвинея-бисау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979934850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ed272ef4a28abcd4f63768418bf1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гвинея-бисау, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, умаро сиссоко эмбало, оон
В мире, Гвинея-Бисау, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Умаро Сиссоко Эмбало, ООН
Генсек ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау

Генсек ООН Гутерреш с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау

© POOL | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 26 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау, где военные заявили о полном контроле над страной, призывает к сдержанности, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь следит за ситуацией с глубокой обеспокоенностью. Он призывает все национальные заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау проявлять сдержанность и уважать верховенство закона", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил изданию Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Гвинее-Бисау задержали оппозиционера, назвавшего себя победителем выборов
Вчера, 20:34
 
В миреГвинея-БисауСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешУмаро Сиссоко ЭмбалоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала