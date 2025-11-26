Генсек ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау

ООН, 26 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау, где военные заявили о полном контроле над страной, призывает к сдержанности, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь следит за ситуацией с глубокой обеспокоенностью. Он призывает все национальные заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау проявлять сдержанность и уважать верховенство закона", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил изданию Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление результатов выборов было запланировано на четверг, 27 ноября.