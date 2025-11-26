Генсек ООН с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау

ООН, 26 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с обеспокоенностью следит за ситуацией в Гвинее-Бисау, где военные заявили о полном контроле над страной, призывает к сдержанности, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.