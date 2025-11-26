В Госдуме предложили закрепить право пациентов на второе мнение в ОМС

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутаты ГД Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением законодательно закрепить право пациентов на получение второго врачебного мнения (проведение консилиума) в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы считаем необходимым законодательно закрепить право пациента на получение альтернативного врачебного мнения (проведение консилиума) в системе ОМС", — говорится в письме.

Авторы инициативы отметили, что действующее законодательство (Федеральный закон № 323-ФЗ) не закрепляет за пациентом прямого права инициировать проведение врачебного консилиума. Решение о его созыве полностью зависит от усмотрения лечащего врача или администрации медучреждения. В системе ОМС услуга "второе мнение" как самостоятельная безусловная гарантия для пациента не закреплена, оставаясь доступной лишь в рамках платной медицины или ДМС.

Это положение, по мнению парламентариев, ставит пациентов, сомневающихся в правильности диагноза или тактики лечения, в зависимое положение, лишая их возможности оперативно получить независимую экспертную оценку. Депутаты считают, что это повышает риск врачебных ошибок, приводит к назначению неэффективного, а в некоторых случаях и вредного лечения, и, как следствие, к дополнительным расходам бюджета на исправление последствий. Законодатели подчеркивают, что рост обращений граждан о качестве помощи и нарушениях этики в 2024–2025 гг. подтверждает насущность введения механизма "второго мнения" по инициативе пациента.