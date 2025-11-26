Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили закрепить право пациентов на второе мнение в ОМС - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/gosduma-2057850672.html
В Госдуме предложили закрепить право пациентов на второе мнение в ОМС
В Госдуме предложили закрепить право пациентов на второе мнение в ОМС - РИА Новости, 26.11.2025
В Госдуме предложили закрепить право пациентов на второе мнение в ОМС
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутаты ГД Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение министру здравоохранения РФ Михаилу... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T22:45:00+03:00
2025-11-26T22:45:00+03:00
общество
госдума рф
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
https://ria.ru/20251125/matvienko-2057315183.html
https://ria.ru/20251126/sovfed-2057741131.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, владислав даванков
Общество, Госдума РФ, Владислав Даванков
В Госдуме предложили закрепить право пациентов на второе мнение в ОМС

В Госдуме предложили закрепить право пациентов на проведение консилиума в ОМС

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутаты ГД Антон Ткачев и Владимир Плякин направили обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением законодательно закрепить право пациентов на получение второго врачебного мнения (проведение консилиума) в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы считаем необходимым законодательно закрепить право пациента на получение альтернативного врачебного мнения (проведение консилиума) в системе ОМС", — говорится в письме.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко прокомментировала проект о платежах неработающих по ОМС
25 ноября, 07:52
Авторы инициативы отметили, что действующее законодательство (Федеральный закон № 323-ФЗ) не закрепляет за пациентом прямого права инициировать проведение врачебного консилиума. Решение о его созыве полностью зависит от усмотрения лечащего врача или администрации медучреждения. В системе ОМС услуга "второе мнение" как самостоятельная безусловная гарантия для пациента не закреплена, оставаясь доступной лишь в рамках платной медицины или ДМС.
Это положение, по мнению парламентариев, ставит пациентов, сомневающихся в правильности диагноза или тактики лечения, в зависимое положение, лишая их возможности оперативно получить независимую экспертную оценку. Депутаты считают, что это повышает риск врачебных ошибок, приводит к назначению неэффективного, а в некоторых случаях и вредного лечения, и, как следствие, к дополнительным расходам бюджета на исправление последствий. Законодатели подчеркивают, что рост обращений граждан о качестве помощи и нарушениях этики в 2024–2025 гг. подтверждает насущность введения механизма "второго мнения" по инициативе пациента.
Данной мерой предлагается законодательно закрепить право пациента на инициирование врачебного консилиума в рамках программы ОМС. Для реализации этого права депутаты предлагают предусмотреть механизм дополнительной оплаты труда врачей, участвующих в таких консилиумах, за счет средств ОМС, включив соответствующий тариф в программу государственных гарантий.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил усложнение получения полиса ОМС для трудовых мигрантов
Вчера, 15:27
 
ОбществоГосдума РФВладислав Даванков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала