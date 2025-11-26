Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил пересечения границы
19:36 26.11.2025 (обновлено: 21:55 26.11.2025)
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил пересечения границы
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы страны, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 26.11.2025
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил пересечения границы

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы страны, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступила группа сенаторов. Ранее правительство РФ поддержало данную инициативу.
"Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений в области защиты Государственной границы (статьи 18.1 - 18.7, 18.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях)", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 3.5 КоАП РФ в части увеличения допустимого размера штрафа за совершение указанных правонарушений.
Отмечается, что предполагаемый объем дополнительных поступлений доходов в федеральный бюджет, связанных с реализацией законопроекта, составит более 800 миллионов рублей ежегодно.
