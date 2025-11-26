В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил пересечения границы

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения границы страны, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов. Ранее правительство РФ поддержало данную инициативу.

"Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов в восьми составах административных правонарушений в области защиты Государственной границы (статьи 18.1 - 18.7, 18.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях)", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 3.5 КоАП РФ в части увеличения допустимого размера штрафа за совершение указанных правонарушений.