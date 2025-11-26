В ГД предложили усовершенствовать систему медпомощи онкобольным

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили усовершенствовать систему медицинской помощи онкологическим больным, в частности, сократить сроки оформления медико-социальной экспертизы с 30 до трех-семи дней, а время на рассмотрение запросов о выдаче бесплатных лекарств - до трех-пяти дней.

Обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

"Для кардинального улучшения ситуации необходимо реализовать комплекс первоочередных мер. Целесообразно установить сокращенные сроки подготовки документов для медико-социальной экспертизы: для паллиативных пациентов – до 3-5 календарных дней, для пациентов с онкологическими заболеваниями III и IV стадий – не более 7 календарных дней с учетом проведения самой экспертизы", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается упростить и ускорить доступ паллиативных и тяжелобольных онкологических пациентов к медицинской помощи, лекарствам и получению инвалидности.

По его словам, нужно расширить выездные услуги на дому (включая проведение ЭКГ и УЗИ) и ввести бесплатную транспортировку тяжелобольных пациентов в медучреждения.

Лидер партии отметил, что пациенты с тяжелыми стадиями онкологических заболеваний и паллиативным статусом сталкиваются с трудностями при оформлении инвалидности, получении необходимых лекарственных препаратов и специализированной медицинской помощи.

"Из-за длительного рассмотрения документов в медицинских организациях лежачие больные не могут получить консультации узких специалистов и пройти инструментальную диагностику", - добавил Миронов.

Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что в настоящее время пациенты с III и IV стадиями онкологических заболеваний, находящиеся в паллиативном статусе, сталкиваются с системными барьерами: например, лежачие больные не могут выехать на диагностику, а выездные службы работают только в крупных городах.